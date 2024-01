O Nadal de Mazaricos pecha cunha Gran Tractorada de Reis

Terá lugar nas rúas da Picota o vindeiro venres 5 ás 17.00h e contará con agasallos para os máis novos, así como cunha chocolatada para todas as persoas asistentes

A programación de Nadal do Concello de Mazaricos rematará cunha Gran Tractorada. Os Reis Magos visitarán un ano máis Mazaricos para pórlle o broche a estas festas cunha tarde de ilusión e ocio infantil polas rúas da Picota. Melchor, Gaspar e Baltasar presidirán a Gran Tractorada de Reis que partirá do recinto feiral ás 17h do vindeiro venres 5.

Utilizarán, un ano máis, tractores nesta particular cabalgata como un modo de homenaxear e reivindicar o carácter rural de Mazaricos, igual que se procura facer con outros eventos como a Carreira do Leite e o Brinde Leiteiro.

Ao remate, o recinto feiral acollerá unha recepción real con reparto de agasallos a cargo dos Reis Magos e axudantes, ademáis dunha chocolatada. Para máis información pódese contactar co 606 825 166 (Comunicación do Concello de Mazaricos).