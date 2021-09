O Ministerio oferta cursos para formar a agricultores e gandeiros nas novas tecnoloxías

O Centro de Competencias, creado mediante un convenio de colaboración entre o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), a Universidade de Córdoba e a Universidade Politécnica de Madrid, abre a partir de hoxe, 15 de setembro, o prazo de solicitude para o oito cursos de formación dixital para o sector agroalimentario e rural programados para 2021. O prazo de inscrición concluirá o 27 de setembro, e os cursos impartiranse a partir de outubro.

Esta acción formativa mixta non regulada enmárcase no II Plan de Acción 2021-2023 da Estratexia de Dixitalización do Sector Agroalimentario e Forestal e do Medio Rural de o MAPA.

Cada alumno poderá recibir un máximo de 2 cursos dos 8 ofertados no programa formativo, que serán adxudicados en función das solicitudes recibidas e a dispoñibilidade de prazas. A solicitude poderá realizarse a través da web centrocompetencias.mapa.es

Os cursos ofertados son os seguintes:

Programa Copernicus. Computación na nube de imaxes de satélite para a toma de decisións en agricultura:

Orientado a adquirir coñecementos sobre tecnoloxía propia en computación na nube de imaxes de satélite. Desenvolveranse os fundamentos da teledetección e adquiriranse competencias para aproveitar de maneira práctica as utilidades do Programa Copernicus de observación da Terra e para extraer información de interese a través das funcionalidades da plataforma Google Earth Engine.

Rega de precisión e xestión eficiente da auga:

Permitirá aos participantes adquirir coñecementos adecuados e capacidades para desenvolver e aplicar tecnoloxía propia en rega de precisión e xestión eficiente da auga. Tratarase o manexo de datos climáticos e cálculo de necesidades a través de ferramentas na nube, a aplicación da intelixencia artificial á predición da demanda de auga e á xestión da rega, e o uso de sensores ambientais e de cultivo para a aplicación das regas, entre outras materias.

Maquinaria: tecnoloxías de distribución variable de insumos, sistemas de seguimento e rastrexabilidade

Abordará a tecnoloxía propia da xestión de maquinaria, da distribución de insumos (abono, sementes, fitosanitarios) de forma axustada ás necesidades de cada zona do terreo, así como sistemas de seguimento e trazabilidade no marco da dixitalización da agricultura. Realizaranse varias demostracións virtuais e unha xornada de campo na Finca Experimental da Universidade de Córdoba para mostrar o funcionamento de abonadoras de DV, barras de pulverización, atomizadores de precisión, tractores con guiado automático e sensores de vexetación, temperatura, humidade e espectrais, entre outros.

Aplicacións de gandaría de precisión:

Mostrará as principais tecnoloxías de gandaría de precisión para a adquisición masiva de datos, tanto no ámbito da gandaría intensiva como a extensiva, de cara á toma de decisións coas que mellorar a eficiencia produtiva, o impacto ambiental e a saúde e benestar animal. Presentaranse as solucións comerciais existentes e as principais liñas de investigación e innovación en fase pre-comercial. Ademais, avaliaranse os procedementos de recollida, transmisión e análise de datos procedentes de sensores, a fin de establecer as vantaxes e límites das diferentes tecnoloxías, o que permitirá aos participantes seleccionar as tecnoloxías máis axeitadas a cada caso no exercicio do seu labor profesional.

Agroindustria 4.0. Tecnoloxías habilitadoras:

Este curso ofrecerá aos participantes unha aproximación global ás diferentes tecnoloxías e os seus usos, e exporá as claves para lograr unha agroindustria máis rendible e eficiente, así como as facilidades de xestión e toma de decisións en tempo real proporcionadas pola nube. Para iso abordaranse aspectos relacionados coa trasformación dixital na agroindustria, a automatización industrial, modelos e intercambio de datos abertos, arquitectura de solucións de Internet das cousas e desenvolvemento de casos prácticos, integración de liñas e xemelgos dixitais, trazabilidade integral no sector hortofrutícola, as aplicacións de realidade virtual e realidade aumentada na agroindustria e cuestións relativas a ciberseguridade.

Ferramentas dixitais para o desenvolvemento rural. Pobos intelixentes:

Achegará ferramentas básicas que permiten mellorar a toma de decisións e dar resposta ás principais necesidades dos territorios rurais. As sesións tratarán puntos como territorios rurais e transformación dixital, despoboamento rural e dixitalización, novas formas tecnolóxicas de prestación de servizos rurais, innovación social e desenvolvemento local participativo, Smart Villages, sistemas de apoio á decisión e sistemas de observación da terra como resposta tecnolóxica ás necesidades territoriais. Ademais, os asistentes levarán a cabo un caso práctico de deseño de ferramenta dixital para a xestión rural.

Ferramentas dixitais para a xestión da empresa agrogandeira:

Os participantes familiarizaranse e adquirirán coñecementos en conceptos de dixitalización e xestión da empresa agrogandeira, TIC aplicadas á agricultura, ou sistemas de planificación de recursos empresariais. Mediante o desenvolvemento de casos prácticos e dunha sesión presencial en Valladolid, os participantes poderán consolidar e pór en práctica todos os coñecementos adquiridos.

Control intelixente de procesos e produtos ao longo de toda a cadea agroalimentaria: sensores espectrais e blockchain

Proporcionará un coñecemento básico e aplicado sobre o uso do blockchain e dos sensores espectrais non destrutivos no ámbito agroalimentario, para controlar e garantir a calidade e a trazabilidade destes produtos. Así mesmo, os participantes poderán adquirir coñecementos básicos sobre o procesado multivariante de datos espectrais de infravermello próximo para o desenvolvemento e avaliación de modelos de predición.