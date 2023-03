Non haberá penalizacións por incumprir os ecoesquemas da PAC en 2023

O Consello de Ministros aprobou este martes un real decreto para establece o marco normativo necesario para aplicar as correspondentes penalizacións a todo o conxunto de intervencións integradas no Plan Estratéxico Nacional da Política Agrícola Común (PAC).

As penalizacións defínense como as reducións a aplicar ás axudas no caso de que se detecte un incumprimento dos requisitos de subvencionabilidad, compromisos ou outras obrigacións, co obxectivo de garantir unha protección eficaz dos intereses financeiros da Unión Europea (UE).

A norma aprobada mantén o statu quo de forma xeral e flexibilizáronse algunhas cuestións. En particular, contémplase un período transitorio na aplicación das penalizacións dos novos ecorrexímenes en favor do clima e do medio ambiente, de forma que, no ano 2023, ao ser o primeiro de desenvolvemento desta medida, non se aplicarán penalizacións, e para o ano 2024 reduciranse á metade.

Redúcense tamén á metade as penalizacións a aplicar en caso de intervencións na que se controlaron á totalidade das persoas beneficiarias mediante o sistema de monitorización de superficies.

Este novo real decreto completa o marco lexislativo da PAC, e desenvolve o establecido pola Lei 30/2022, de 23 de decembro, pola que se regulan o sistema de xestión desta e outras materias conexas no que se refire ás penalizacións.

O real decreto aprobado onte introduce tamén determinados axustes técnicos nalgúns dos aprobados anteriormente para o desenvolvemento da PAC, co fin de mellorar a aplicabilidade dos mesmos.