A DO Monterrei presenta os seus viños en San Sebastián ante máis de 80 distribuidores

A iniciativa do Consello Regulador congregou a profesionais do sector da distribución, da canle Horeca e da restauración

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei prosegue o seu labor de dar visibilidade aos viños do sur da provinica de Ourense no resto de España. Esta vez, a iniciativa promocional da DO congregou a máis oitenta profesionais do sector da distribución e canle Horeca na cidade de San Sebastián. Esta iniciativa, realizada no marco do showroom “Vidivinos”, tiña como finalidade dar a coñecer os viños que se elaboran na denominación, afianzar a imaxe de marca e impulsar as canles de comercialización directa.

No evento participaron representantes de restaurantes como Dendategui Irmáns, Chapoo, Arzak, Akelarre, Portu Taberna, Calderón, Zazpi San Telmo, Oteiza, García Edén; ou distribuidores como Bebidas Ugalde, Exclusivas Mardu, Lukas Gourmet, Mikel Santos Sanchez e outro C.B, Solbes Gourmet, Anabi 2005, Ulzama, Amolasagasti, Errasti, Doowine, Garcia Edari Baketat, entre outros. Moitos deles achegáronse até o espazo da DO Monterrei, do mesmo xeito que integrantes de asociacións de catadoras, tendas especializadas, sociedades gastronómicas ou mesmo Jon Andoni Rementería, o campión de España de Catadores de 2018.

No evento participaron representantes de restaurantes como Dendategui Irmáns, Chapoo, Arzak e Akelarre

Neste espazo, ademais de degustar os brancos e tintos elaborados na denominación, os asistentes puideron coñecer as peculiaridades deste territorio vitivinícola. Para iso, o Consello Regulador elaborou pílulas informativas sobre as características do chan e o clima, tipoloxías de viño e tamén tradición vitivinícola.

Malia que este ano 2021 estivo marcado fundamentalmente pola pandemia, é a segunda ocasión na que a DO Monterrei forma parte do showroom “Vidivinos”. Até Donosti viaxaron os viños de 21 adegas galegas: Ladairo, Pazos do Rei, Pazo dás Tapias, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Antonio Dá Silva Pereira (Viños Lara), José Luís Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Branco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Xusto (Vía Arxéntea), Abeledos, Tabú, Franco Basalo, Alba Ao-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) e Manuel Vázquez Losada.

Seguiremos tendo a Donosti como indispensable na nosa ruta promocional. É un mercado chave para nós

“A participación no showroom ‘Vidivinos’ de San Sebastián finalizou cun éxito de asistentes ao espazo da DO Monterrei”, explica a presidenta do Consello Regulador, Lara Da Silva. “Non é a primeira ocasión que Monterrei realiza unha acción promocional nesta cidade, e seguiremos téndoa na nosa lista de indispensables, xa que sempre nos atopamos cun alto nivel participativo de profesionais da hostalaría, o que representa un mercado chave para os nosos viños”.