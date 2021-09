Mánteñense os prezos de tódolos tipos de gando en Amio

Os prezos do vacún mantéñense esta semana estables no Mercado de Gando de Amio. Este mércores os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega acordaron manter as cotizacións para tódalas categorías e calidades desta carne. Tampouco houbo variacións nos prezos do gando de cebo, mediano de matadoiro e no vacún maior de abasto.

En canto á afluencia, nesta xornada contabilizáronse 1.925 reses, o que supón 40 animais menos que na sesión do pasado mércores día 15. Houbo 1.568 cabezas de vacún menor, 52 exemplares menos que na feira anterior; 155 de vacún mediano (12 máis) e 202 de vacún grande, as mesmas reses que na pasada feira.

– Táboa de cotizacións de Amio (22-VIV-2021).