As importacións lácteas a España dispáranse no contexto dun mercado en fráxil equilibrio

As entradas de leite e nata do exterior dobráronse en xaneiro deste ano, en comparación co mesmo mes do 2022, en tanto as importacións de queixos foron as máis altas dun mes de xaneiro en toda a serie histórica. Analizamos a situación do sector lácteo

O mercado lácteo está nervioso, sen unha perspectiva clara do que pasará nos próximos meses. Logo de cinco meses consecutivos de aumento das entregas de leite a nivel da UE, os prezos comenzaron a descender a inicios de ano, tras tocar teito en decembro. O que suceda nos próximos meses dependerá de se o crecemento das entregas continúa sendo modesto e de se a demanda se mantén forte. É o escenario que debuxou estes días o Observatorio do Sector Lácteo europeo nunha das súas reunións plenarias.

O caso español comparte a incertidume xeral, pero con particularidades propias. En España, igual que nos países veciños, Portugal e Francia, as entregas de leite mantéñense en descenso. Cos datos de xaneiro e febreiro, a produción española sitúase un 2,1% por baixo da do mesmo periodo do 2022. Con menos oferta de leite no campo, o sector gandeiro razoaba estes días que non era comprensible o descenso do prezo do leite que propoñen as industrias lácteas para os novos contratos coas granxas.

O problema é que industrias lácteas e cadeas de distribución están compensando a menor produción de leite en España cun significativo aumento das importacións de lácteos. En xaneiro, entraron en España 25.300 toneladas de leite e nata (concentrado ou sen concentrar). Son máis do dobre das importadas en xaneiro do 2022. Desde o fin das cotas no 2015, só un mes de xaneiro, o do 2016, supera ese volume de importacións.

O aumento das compras de queixos ó exterior é un segundo factor a considerar, pois as importacións de queixos en xaneiro deste ano, 26.117 toneladas, son as maiores dun mes de xaneiro en toda a serie histórica, cun aumento de arredor de 4.500 toneladas en relación a xaneiro do pasado ano. O asunto é mesmo máis problemático que o aumento das compras ó exterior de leite e nata, se se teñen en conta os volumes en leite equivalente e outros aspectos, como a facilidade de transporte e distribución ós puntos de venda.