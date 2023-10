Baixan os prezos e a produción de leite en agosto, agás en Galicia

As entregas de leite de vaca en España caeron no mes de agosto respecto ao ano pasado, nunha situación de baixada tamén dos prezos. Galicia mantense como a excepción en canto á produción, cun incremento interanual respecto a 2022.

Así se recolle no último informe do Ministerio de Agricultura correspondente ao mes de agosto e que foi feito público este luns .

En concreto, no conxunto de España a produción de leite en agosto ascendeu a 600.918 toneladas, cun descenso respecto ás 602.011 toneladas producidas no mesmo mes de 2022. Pola contra, en agosto as ganderías galegas produciron 251.805 toneladas de leite, cifra superior a agosto de 2022 (248.593 toneladas).

En canto aos prezos en orixe, en agosto situáronse en España nunha media de 0,518 euros o litro, cunha baixada respecto a xullo (0,530 euros o litro), mentres que en Galicia a media foi de 0,49 euros o litro, tamén por debaixo do mes precedente (0,513 euros). Por volume de entregas, as ganderías máis pequenas cobran de media 0,7 céntimos menos por litro que as de maior tamaño, tal e como reflicte o informe do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA):

Polo que respecta ás calidades, a media española do leite entregado en agosto foi do 3,66% de graxa e do 3,29% de proteína, mentres que en Galicia a porcentaxe de sólidos foi superior non só en materia graxa (3,78%), senón tamén a nivel proteico (3,31%).

Por último, en canto ao leite ecolóxico o prezo medio en agosto foi de 0,636 euros o litro en España e de 0,625 en Galicia.