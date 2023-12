Gañadores do concurso Meles V Estrelas

Esta é a Quinta Edición do concurso co se quere reivindicar a calidade do mel galego.

A Asociación Galega de Apicultura convoca a Quinta Edición do Concurso Meles V Estrelas co que se quere premiar o traballo dos e das apicultoras galegas recoñecendo a calidade do seu produto. Ademais, este concurso busca ser unha plataforma de valorización tanto do traballo como do mel producido en Galicia. “E sen esquecer que o que gaña connosco sempre gaña no panorama español e mundial” sinalan desde a Asociación.

A listaxe das persoas gañadoras deste ano no concurso de Meles V Estrelas é a seguinte:

Na categoría de mel de bosque:

-Ouro, para o mel de AIALMA, José Antonio Pazos González. Souteliño, Laza.

-Prata, para o mel de VALDABELLA, Sonia González Rodríguez. A Porqueira.

-Bronce, para o mel de CASA SEVERA, Miguel Rodríguez Pérez. A Pobra de Brollón.

Na categoría de mel de castiñeiro:

-Ouro para o mel de ECOMEL, Amable Pérez Diz. Muíños.

-Prata para o mel de MEL A CASOA, María Isabel López Pérez. O Piornedo.

-Bronce para o mel de DOCE BÁGOA, Johnny Trigas Rodríguez. Cameixa, Boborás.

Na categoiría de mel de queiroga:

-Ouro para o mel de CASA PRÍNCIPE, José Luis Pérez Fernández. Navia de Suarna.

-Prata para o mel de MEL DO VAL, Iago Fernández Pena. O Valadouro.

-Bronce para o mel producido por D. Andrés Pérez Costa, de Cedeira.

Na categoría de mel multifloral:

-Ouro para o mel de MEL DE MODEIRAS, Cristina Rubiños Aguirre. O Valadouro.

-Prata para o mel producido por D. Manuel Casal Rodríguez. Santiago.

-Bronce para o mel de O MEL DE BREA, María del Mar Brea Botana. A Estrada.

Todos estes meles foron seleccionados durante o proceso de cata celebrado o 29 de novembro. O comité de cata estivo constituído por:

Elena Quián Casal – Profesora técnica de Hostalaría e Turismo.

David Abalo Bacariza – Xefe de cociña e encargado do restaurante ” La Radio” de Pepe Solla.

Mª Fe Sixto Pernas – Xerente do Museo do Mel no Valadouro, apicultora e socia de AGA.

Iago Roca Agra – Apicultor e socio de AGA.

Joaquín Lozano Parejo – Veterinario de AGA. e membro do Comité Organizador.

Noela Torres Treviño – Técnica de AGA e membro do Comité Organizador.

A entrega de premios celebrouse o día 15 de decembro no CIFP Compostela, (Hostalería) situado en Lamas de Abade, Santiago.