A Fundación Arume inicia o tratamento de piñeirais da provincia de Lugo afectados polas enfermidades das bandas

Nos últimos anos, estase detectando un avance das enfermidades das bandas en montes de piñeiro insigne (Pinus radiata) da provincia de Lugo. As bandas, principalmente a banda vermella en Lugo, son enfermidades fúnxicas que causan a defoliación das coníferas e o seu debilitamento, polo que é aconsellable aplicar tratamentos para reducir o seu impacto. A Fundación Arume, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, emprende desde esta semana o tratamento de piñeirais afectados da provincia de Lugo, unha acción que se prolongará ata o vindeiro 30 de setembro.

Os tratamentos consisten na aplicación de produtos fitofortificantes que están autorizados para agricultura ecolóxica, de xeito que se garante que non haberá impacto sobre o medioambiente. A aplicación realízase desde veículos todoterreo que pulverizan o produto, diluído en auga nas doses recomendadas. A pulverización realízase mediante canón dirixido ás copas dos piñeiros, pois trátase dun produto que as árbores absorben vía foliar.

Das tarefas de aplicación encárgase unha empresa especializada en sanidade forestal que previamente xa desenvolveu estes mesmos traballos en piñeirais do País Vasco, onde as enfermidades das bandas están causando un gran impacto desde hai anos.

Todos aqueles propietarios forestais, ben particulares, ben comunidades de montes ou montes de varas, que detecten problemas sanitarios nos seus piñeirais, poden contactar coa Fundación Arume para solicitar que se lles aplique un tratamento ou para realizar as consultas que vexan oportunas.

Os tratamentos prolongaranse ata o vindeiro 30 de setembro e a previsión da Fundación Arume é a de actuar en arredor de 3.500 hectáreas. Estes tratamentos súmanse ós xa realizados pola Consellería do Medio Rural en montes de xestión pública, principalmente montes veciñais con convenios.

A Fundación Arume lembra que os tratamentos son só unha das vías existentes para reducir o impacto das enfermidades das bandas, pois aconséllase tamén que os propietarios executen traballos silvícolas que contribúan a aumentar a aireación dos piñeirais; por exemplo podas, rareos ou rozas.

Requisitos para os tratamentos

Todos os propietarios con parcelas de piñeiro radiata afectadas pola enfermidades das bandas na provincia de Lugo poderán solicitar que lles sexan tratados, sen que iso teña custo para eles.

Os requisitos que se esixen son os seguintes:

– Que as masas afectadas formen unha superficie próxima a 10 hectáreas. Poden ser masas dun propietario ou de varios propietarios, tanto particulares como comunidades de montes ou montes de varas.

– Que o monte teña acceso que permita o paso da maquinaria que se precisa para a aplicación do tratamento.

– Que a persoa propietaria asine unha declaración responsable dando o seu consentimento para a actuación.

Contactos

As solicitudes para o tratamento ou calquera consulta poden facerse a través do correo electrónico [email protected] As persoas interesadas tamén poden contactar telefonicamente con algún dos seguintes técnicos forestais, que colaboran coa Fundación Arume:

• Enrique García 618 752 223

• Margarita López 646 215 801

• David Lorenzo 649 736 207

• Patricia Sánchez 981 530 500

Asimesmo, poden solicitar máis información nalgunhas das asociacións que forman parte da Fundación Arume, que agrupa a toda a cadea do piñeiro de Galicia, desde propietarios e empresas de servizos ata aserradoiros.

• Asociación Forestal de Galicia (AFG): 981 564 011

• ASEFOGA: 981 530 500

• FEARMAGA: 981 568 390

• LUGOMADERA: 982 203 233