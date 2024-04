Feira Degustación da Tenreira Galega este martes e mércores en Láncara

A Feira Degustación da Tenreira Galega de Láncara celebrarase este martes e mércores, 30 de abril e 1 de maio, cun amplo programa de actividades para celebrar o seu 25 aniversario.

Unha das grandes novidades para conmemorar estes 25 anos de feira son os cantos de taberna e a foliada popular con degustación gratuíta de Tenreira Galega Suprema, que terá lugar o 30 de abril, na Praza dos Labradores da Pobra de San Xiao, e na que se repartirán 200 quilos de carne entre os asistentes.

Festa dos avós, degustación, artesanía e gando vacún

A XXV Feira Degustación da Tenreira Galega de Láncara inclúe un amplo programa de actividades para todos os públicos. Os actos comezarán mañá martes, 30 de abril, coa celebración da XV Festa dos Avós, que terá lugar no Campo da Feira. Ese mesmo día destaca tamén a foliada e degustación gratuíta de Tenreira Galega Suprema na Praza dos Labradores.

O mércores, primeiro de Maio, o recinto feiral ofrecerá actuacións musicais, artesanía, agricultura e o tradicional concurso de gando vacún. Haberá tamén poxa de xovencas e o sorteo dunha becerra entre os empadroados no concello e os asistentes á comida da carpa.

O programa completo é o seguinte:

30 DE ABRIL. XV FESTA DOS AVÓS

12.30 h. Recepción por parte da Corporación municipal na carpa instalada no Campo da Feira da Pobra de San Xiao

13:00 h. Actuación musical

13:15 h. Intervención autoridades

13.45 h. Comida na carpa instalada no Campo da Feira da Pobra de San Xiao

16:30 h. Actuación musical

18.00 h. Exhibicións Escolas Deportivas Municipais no Pavillón Polideportivo

20.30 h. Cantos de Taberna polos bares da Pobra de San Xiao

22.30 h. Foliada popular e degustación gratuita de Tenreira Galega Suprema na Praza dos Labradores

1 DE MAIO

10:00 h. Apertura da XXV Feira da Tenreira Galega

12:00 h. Recepción das autoridades no Campo da Feira

12:15 h. Apertura stands, degustación gratuita de queixos

artesáns, sidra ecolóxica do país

12:30 h. Subasta de varias xovencas

12:45 h. Percorrido polo recinto feiral e visita ás instalacións

do gando

13:00 h. Pregón a cargo de Rosa Sierra

13:30 h. Sesión vermú a cargo de Punto Clave

14.00 h. Xantar (con carne de Terneira Galega Suprema)

17:00 h. Exhibición ecuestre

17.45 h. Entrega de premios do concurso de gando vacún

e sorteo becerra

18:30 h. Actuación a cargo de Punto Clave