A localidade coruñesa de Santa Comba celebra este domingo, 21 de xaneiro, a edición número vintecinco da súa Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Coruña, en colaboración co concello, a deputación, Xunta de Galicia e a cooperativa Xallas. A cita será a partir das 11:00 horas no recinto feiral.

Velaquí a listaxe de animais e das ganderías de prodencia:

Xornadas técnicas o venres

No marco desta poxa este venres celebraranse no edificio multiúsos unhas xornadas técnicas co seguinte programa: