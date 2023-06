Enquisa aos produtores de pataca de Galicia

A Universidade de Vigo, xunto co Centro Agrogandeiro do INORDE, está a traballar no deseño de estratexias para unha produción de pataca máis sostible e con menores custos en Galicia, empregando diferentes técnicas coma o uso de sistemas de alerta, cultivos trampa, a utilización de fungos micorrízicos ou a rotación de cultivos.

Para deseñar correctamente estas estratexias, e que sexan de utilidade para as persoas produtoras de pataca galegas, os investigadores precisan coñecer a opinión dos produtores/as, convidándoos/as a participar respondendo a seguinte enquisa en liña:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/af03e70a-28da-4b5d-81a4-da07651c5e7a?displayId=Fin2779630

Pódese facer dende calquera dispositivo (ordenador ou teléfono) e ao finalizar poderá participar no sorteo dunha tarxeta regalo de 200 €

A enquisa pode cubrirse ata o 30 de xuño (data na que se pechará o estudo).

Para calquera problema ou cuestión pode contactar por correo electrónico maringomez@uvigo.es