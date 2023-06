Ence inicia unha parada técnica en Pontevedra e segue a dar pasos para a nova factoría das Pontes

Ence Pontevedra afronta desde este luns e ata o 5 de xullo a súa parada técnica anual. Durante esta parada, a compañía ten previsto investir 15 millóns de euros en melloras de eficiencia, dixitalización e sustentabilidade. Para os traballos, espérase a participación de 1.800 operarios adicionais aos empregados habituais da factoría.

A compañía pasteira destaca que a parada técnica anual é un momento clave para optimizar non só a súa produtividade, senón tamén a “excelencia medioambiental” e aspectos de seguridade laboral.

Nova factoría nas Pontes

Doutro lado, a empresa continúa dando pasos no proxecto de montar unha planta nas Pontes, que se suministrará principalmente con materia prima para reciclar (papel, cartón, téxtiles). O conselleiro delegado de Ence, Ignacio Colmenares, argumenta que existe tensión de suministro no mercado de madeira como materia prima, polo que considera acertada a decisión de decantarse por unha factoría que se abastecerá de materia prima para reciclar, en combinación con celulosa de Ence (Pontevedra ou Navia).

O obxectivo é que a planta estea en marcha no 2027. Ence ten previsto investir 125 millóns de euros e dar emprego nela a 120 persoas. A factoría adicarase a elaborar produto final transformado, a diferenza da planta de Ence Pontevedra, que só fai a transformación da madeira en pasta de celulosa.

Sen embargo, é previsible que unha vez que a continuidade da factoría de Pontevedra semella garantida, Ence acometa alí novos proxectos. Nunha recente entrevista, Ignacio Colmenares aseguraba que estaba prevista en Pontevedra a elaboración de envases alimentarios, segundo declarou a ‘El Economista’.

En canto ó proxecto das Pontes, a compañía xa pechou un acordo para a compra de terreos nos que se ubicará a instalación, o antigo parque de carbóns de Saá, e logrou que a Xunta catalogase a instalación como Proxecto Industrial Estratéxico, o que permitirá axilizar diversas tramitacións.

Prezos do pasta de papel

Sobre os prezos da celulosa, o conselleiro delegado de Ence recoñece a tendencia á baixa, con prezos actuais que rondan os 1.050 dólares por tonelada de pasta, pero cre que a baixada tocará solo proximamente en arredor de 950 dólares, para logo repuntar.

Proxecto de Altri en Palas de Rei, á espera de encaixe nos fondos europeos

A respecto dos proxectos das compañías pasteiras en Galicia, cómpre lembrar que segue en curso o proxecto de Altri para Palas de Rei, orientado a poñer en marcha unha planta de fibras téxtiles.

Polo de agora, a iniciativa non tivo acceso a fondos europeos Next Generation, pois o Goberno de España argumenta que a solicitude de apoios non se fixo “de forma correcta” e que é preciso buscarlle encaixe nos “criterios e requisitos que marca a Unión Europea”. Para esta semana, está prevista unha reunión técnica do Ministerio de Industria con Altri, a fin de buscar solucións.

A compañía lusa aspira a recibir 250 millóns de euros de cartos públicos, cun investimento total que se prevé de 800 millóns de euros.