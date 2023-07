As empresas do Clúster da Madeira aumentan a súa facturación un 21%

O Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) celebrou este venres a súa Asemblea Anual de asociados, onde se fixo un percorrido polas principais actividades do exercicio anterior e expuxéronse os novos retos aos que se enfronta a entidade este ano. Unha das conclusións foi o bo exercicio 2022 do sector da madeira e o deseño, pois as empresas do Clúster aumentaron a súa facturación un 21%.

A facturación conxunta das empresas do Clúster no 2022 ascendeu a 2.143 millóns de euros,

dando emprego directo a máis de 5.600 persoas. Este dato supón un incremento do 21% con respecto ao ano anterior. Tendo en conta a facturación das súas empresas asociadas, o Clúster asegura que representa o 90% da facturación total do sector da madeira en Galicia, aglutinando a empresas de toda a cadea de valor industrial da madeira.

Colaboración activa con prescritores e un Plan Estratéxico de Sector

O presidente do Clúster, José Manuel Iglesias, compartiu cos asistentes a materialización dun fito histórico da entidade: a posta en marcha da plataforma Lignum Facile Responde, que trata de fomentar o uso correcto da madeira en construción. Esta plataforma conseguiuse activar grazas ao impulso da Axencia Galega da Industria Forestal.

Con esta ferramenta, trátase de dar resposta a unha demanda de información existente dos arquitectos sobre o emprego do material a través dun espazo compartido. Conta cun apartado de consultas co que se pretende compartir as dúbidas sobre as diferentes solucións e formulacións sobre o uso da madeira nos seus múltiples usos.

Outro dos grandes retos nos que está a traballar o Clúster é a posta en marcha dun Plan Estratéxico do Sector da Madeira. Trátase dunha demanda histórica do sector que a Administración se comprometeu a impulsar e que o Clúster asumiu o reto de liderar co apoio de toda a cadea.

David Chipperfield, socio de honra da entidade 2023

No transcurso da Asemblea Anual, o Clúster dá Madeira e o Deseño de Galicia nomeou á Fundación RIA, novo socio de honra da entidade, pola súa contribución á planificación territorial estratéxica para preservar os valores naturais e culturais de Galicia. Recolleu o recoñecemento o seu presidente, David Chipperfield, premio Pritzker de Arquitectura 2023.

Na entrega do galardón, o presidente do Clúster destacou que o traballo que desenvolve a Fundación RIA “está totalmente aliñado cos argumentarios e plan de acción do CMD, así como coa tese universal que aprobou a cadea de valor da madeira”, na que se avoga por un monte sostible social, económica e medioambientalmente.

Clausura

O conselleiro do Medio Rural, José González, presidiu a clausura da asemblea xeral do Clúster da madeira e o deseño de Galicia. Na súa intervención neste acto, González apelou á colaboración público-privada para traballar a prol do sector madeireiro e, por extensión, pola industria forestal-madeira no seu conxunto. Así, evidenciou a potencialidade do recurso endóxeno que representa a madeira para a comunidade e a “potencialidade compartida” de impulsala decisivamente como tal.