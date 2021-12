ElasXeranSector, consolídase a iniciativa para divulgar as vantaxes da madeira e o talento das profesionais do sector

O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Ignacio Lema, participou esta mañá nunha nova reunión do programa #ElasXeranValor, promovido pola Xunta de Galicia co obxectivo de achegar á sociedade a industria forestal e visibilizar o rol da muller ao longo de toda a cadea de valor.

Con este programa, o Goberno galego, a través da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pretende dar a coñecer todo o potencial da cadea forestal-madeira, divulgando as vantaxes ambientais desta materia prima, a súa contribución á neutralidade climática e á bioeconomía, poñendo en valor, ademais, a variedade de produtos, empresas e o talento dos profesionais que forman parte do sector en Galicia.

No encontro, no que participaron 60 profesionais, anunciouse a creación dunha web e de redes sociais específicas do programa para seguir divulgando o potencial da cadea forestal-madeira