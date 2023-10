“Desde que estamos con De Heus, conseguimos ser unha gandaría máis rendible”

Tras coller o relevo do seu pai, Julio e Antonio Cuevas son os actuais responsables da Ganadería Los Remedios SC, unha explotación familiar situada no municipio de Ruiloba, en Cantabria. Con 140 vacas Holstein en muxido, entregan a Nestlé ao redor de 5.500 litros de leite cada día, con 3,80 de graxa e 3,35 de proteína.

Ademais da produción coas vacas de muxido, Los Remedios SC practican a súa propia recría en granxa, con ao redor de 160 xovencas e a pretensión de subir cabezas en muxido nun novo proxecto de robots a curto prazo.

Á parte da gandaría, ofrecen servizos agrícolas aos gandeiros da zona en materia de sementeira e colleita de raygrass e millo, xa que contan cunha colleitadora de millo propia e demais equipamento agrícola e de mantemento.

Así mesmo, manexan ao redor de 80 hectáreas nas que cultivan todas as forraxes que se utilizan na granxa, e mesmo venden parte do producido. Céntranse, principalmente, en silo de millo e raygrass, alicerces da ración, e noutro tipo de forraxes como silos de herba, fenolaxes e herba seca, para recría e secas. Só compran unha pequena partida de palla de cebada, para a ración das secas.

A ganadería Los Remedios é cliente de De Heus desde hai 6 anos, ao longo dos cales foi implementando varios cambios na granxa coa idea de aumentar produción, calidades, benestar e, en definitiva, rendibilidade, sempre coa total colaboración de Julio e Antonio, cos que a compañía forma un equipo sólido na toma de decisións.

Melloras grazas aos plans Prelacto e Kaliber

Ao longo destes anos, teñen implementado o Programa Kaliber a toda a recría, conseguindo unha media de idade ao primeiro parto de 23,5 meses, con xovencas en primeiro parto con máis de 10.500 kg a 305 días en primeira lactación.

Outro dos puntos críticos abordados estes anos e de maneira sistemática foi a transición. Coa implementación de o Plan Prelacto “desapareceron os problemas posparto, tanto retencións como cetoses e hipocalcemias, e encontro que as miñas vacas non perden condición corporal posparto, chegando a picos moi altos de leite e en condicións óptimas de carne á hora da inseminación, aos 70 días”, relata Antonio.

Co Plan Prelacto, á parte de reducir as incidencias posparto, esta explotación mellorou a taxa de concepción a primeira inseminación, e mantense cunha taxa de preñez sostida ao longo do ano de ao redor do 25%, con 2,3 inseminacións por vaca xestante. Durante o inicio do plan, as taxas de preñez eran inferiores ao 21% e con máis de 3 inseminacións.

A todo isto axudou tamén a boa xestión e manexo realizados, sempre á última en canto a sementes e procesos, e co paso dos anos están a conseguirse forraxes con maior dixestibilidade, menos cinzas, máis proteína e boas calidades microbiolóxicas.

En canto ás vacas en produción, estableceuse unha liña de traballo constante e periódica de mostraxes, recoñecemento de animais e rendementos buscando sempre a máxima produción e rendibilidade da granxa. Para iso, De Heus apóiase no seu sistema de formulación e os plans xa comentados, xa que a rendibilidade hai que abordala desde a recría, pasando polas secas e as vacas en produción.

Outro dos logros de De Heus é que, segundo comenta Antonio, “as vacas producen máis, chegando a 39 litros mantendo sempre bos niveis de graxa e proteína ao algo do ano; cuestión moi importante, xa que temos bos pagos por calidades”.

“Desde que estamos con De Heus, conseguimos ser unha gandaría máis rendible”

“Desde que estamos con De Heus, conseguimos ser unha gandaría máis rendible e que nos permitiu afrontar melloras en sustentabilidade”, engade un dos responsables de Los Remedios SC. . Para monitorizar esta rendibilidade, De Heus apóiase na información propia proporcionada por Antonio, moi sistemático solicitando información, e na aplicación Margin Monitor Milking (MMM), para poder avaliar co paso do tempo a evolución de custos e eficiencia.

En Los Remedios SC. son conscientes da importancia da sustentabilidade e, nos últimos anos, realizaron melloras como a instalación de placas fotovoltaicas, cubriron as fosas de xurro para minimizar as emisións e instalaron unha biocélula e un separador para aproveitar o sólido do xurro, que é reutilizado para as camas.

Tamén o benestar animal é unha peza fundamental do manexo, que consolidaron coa instalación de ventiladores e duchas para mitigar a tensión por calor e cambio das camas, ao que se procederá a curto prazo. “Cos ventiladores e as duchas conseguimos que a inxesta e a produción non se resintan nas épocas de calor, aumentando o benestar das vacas e reducindo as incidencias de saúde”, sostén Antonio Cuevas.

O equipo De Heus está en contacto semanal con eles na granxa, “sempre dispoñibles ante calquera problema ou cambio e adiantándose aos problemas e colaborando en decisións importantes na granxa”. Esta é a verdadeira clave dunha relación tan duradeira.