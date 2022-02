Plan Kaliber®: Como lograr xovencas de alta produción ao mínimo custo

A recría é, despois da alimentación, o segundo capítulo de gastos nunha granxa de vacún de leite, representando ao redor do 20% dos custos fixos. De aí a importancia de lograr xovencas de alta produción ao mínimo custo para mellorar as contas dunha gandaría.

Neste sentido, desde De Heus, empresa líder en nutrición animal en España, lembran que na fase de crecemento de tenreira a vaca, son moitos os factores que inflúen no resultado. As granxas xóganse moito neses 22 a 24 meses de duración da recría, posto que se está facendo un investimento de diñeiro en forma de alimento, man de obra, ou uso de instalacións. Por isto é obrigatorio coñecer todos os procesos, tanto internos como externos, para levar a cabo un plan detallado de recría que permita alcanzar os obxectivos marcados.

Factores externos e internos que condicionan o desenvolvemento das tenreiras:

Os obxectivos para lograr boas xovencas ao mínimo custo:

O noso obxectivo debe ser lograr unha xovenca de alta produción, que mellore a lonxevidade do rabaño e ao mínimo custo.

Para chegar a este ambicioso obxectivo, debemos pór en orde todos os factores, tanto internos como externos, para que nos acheguen:

-Un rápido crecemento para optimizar a ocupación do espazo e non sobrecargar o establo de recría.

-Unha óptima transición de pre-ruminante a ruminante que nos permita seguir afrontando os cambios fisiolóxicos internos e como alicerce para o desenvolvemento musculoesquelético, que será factor primordial na capacidade de inxestión de materia seca. O nivel de inxesta de materia seca é un dos factores decisivos no éxito ou o fracaso do resultado do proxecto.

“O noso obxectivo é lograr unha xovenca de alta produción ao mínimo custo”

-Unha rápida chegada á fase de puberdade con bo desenvolvemento do aparello reprodutivo que nos permita unha xestación a unha idade media de 13 a 14 meses. Ata que chega o momento da puberdade, a tenreira pasou por dúas fases nas que hai que procurar que o equilibrio entre necesidades de crecemento e o que lle achegamos sexa correcto. Para evitar chegar á fase de puberdade con tenreiras cun desenvolvemento corporal e unha condición corporal (tanto en exceso como en defecto) que non vaia en sintonía co que estamos a buscar co noso proxecto, é conveniente facer un seguimento da ganancia media diaria de peso e a unha distancia da puberdade (no tempo) que nos permita rectificar o rumbo (7 a 9 meses de idade), facendo un control do que en De Heus chamamos ”Puntos Kaliber”.

Puntos Kaliber: Os indicadores para os obxectivos de recría

Os “Puntos Kaliber” son os indicadores que utilizamos como complemento da ganancia de peso diaria, para confirmar que imos polo camiño correcto e consisten na visibilidade da marca das últimas costelas, a visibilidade da liña dorsal nunhas proporcións de altura e peso boas, como garantía de que non estamos engraxando ás xovencas e estamos a evitar os efectos nocivos que este proceso ten sobre o noso proxecto.

Outros puntos de control Kaliber son: 200 kg de peso vivo aos 6 meses, 400 kg de peso vivo aos 14 meses e 570 kg de peso vivo aos 24 meses.

“É importante potenciar a máxima inxesta de nutrientes nas primeiras fases da recría”

Para garantir un bo crecemento, é esencial controlar nas dúas primeiras fases o cociente Proteína/Enerxía, posto que se esta relación non é correcta non cumpriremos os puntos de control futuros e non lograremos o obxectivo.

A modo de conclusión destacamos:

-A importancia de deseñar unha ración que cubra os requirimentos nutricionais de todas as fases da recría.

-A necesidade de controlar os factores externos que inflúen no desenvolvemento óptimo das tenreiras.

-A monitorización das ganancias de peso diarias e o control dos ”puntos Kaliber” nos momentos estratéxicos.