Descobren en Galicia tres variedades autóctonas de millo panificable con potencial

A Cátedra do Pan e do Cereal da USC, CSIC e Da Cunha desenvolven unha investigación que permite identificar as variedades de locais de cereal con mellor rendemento agronómico, ao tempo que achega información sobre as súas propiedades organolépticas e nutricionais

Exemplo dunha mostra de espigas de variedades autóctonas