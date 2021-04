Datos moi positivos da exportación de alimentos en 2020: Case 18000 millóns de euros de superavit comercial

En tempos de pandemia, o sector agroalimentario español volveu mostrar a súa fortaleza chegando en 2020 a unha nova marca de 17.805 millóns de euros no seu superávit de balanza comercial. As exportacións agroalimentarias alcanzaron o pasado ano os 53.102 millóns de euros, un 4,3 % máis que en 2019, mentres as importacións supuxeron 35.297 millóns.

Así se recolle no informe “Análise das exportacións agroalimentarias. Ano 2020”, elaborado polo experto agroalimentario en temas internacionais Jaime Palafox e Cajamar, coa colaboración do Máster en Xestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA), que foi presentado onte.

Estes datos sinalan, segundo se observa e no informe, a tendencia de crecemento sostido durante a última década onde a taxa media de crecemento entre 2010 e 2020 foi do 6,3 %. Así mesmo, na comparativa coas exportacións agroalimentarias do resto de países da Unión Europea, España mantén en 2020 o seu cuarto posto por detrás de Países Baixos, Alemaña e Francia, e por diante de Italia, pero liderando o crecemento. Neste sentido, Alemaña (-1,2 %) e Francia (-3,9 %) sufriron caídas nas súas vendas ao exterior o pasado ano e Países Baixos (0,5 %) e Italia (2,1 %) tiveron crecementos inferiores aos de España.

“Nestes tempos de incerteza convén lembrar o aporte positivo do sector exterior agroalimentario á economía española, e o liderado de España no crecemento das exportacións agroalimentarias dentro da Unión Europea”, indica Roberto Garcia Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar.