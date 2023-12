“Da Escola á Granxa” ofrece ao alumnado de Quiroga coñecer o proceso de reciclaxe de papel

O programa “Da Escola á Granxa”, da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, permitiu que o estudantado de 3º e 4º de primaria do CEIP de Quiroga coñecesen o proceso de reciclaxe do papel. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) achegouse ao centro para ensinar o proceso e dar unha segunda vida ao papel dos xornais ou de material que xa non pode ser empregado.

Deste xeito, os pequenos e as pequenas coñeceron primeiro o proceso dun xeito teórico para despois avanzar e crear as súas propias follas e coñeceron todo o proceso de elaboración. A área de Rural permite, coa posta en marcha destes obradoiros de concienciación ambiental, que os máis pequenos tomen conciencia sobre o coidado e o mantemento do medio ambiente, poñendo en valor a reutilización de materiais, coma neste caso.

O deputado de Medio Rural, Daniel García, acompañou ao alumnado e destacou que “Da escola á Granxa” é un programa que está tendo unha gran acollida, e só temos que ver que algúns dos nenos que participaron nesta actividade no curso pasado visitaron Caurelor e mesmo recordaban como elaborar produtos como a marmelada. Permite que se achegue, incluso os que viven no rural, ao sector primario desde unha nova perspectiva e coñecendo a importancia que ten na actividade económica, pero tamén na produción de alimentos de calidade e na fixación de poboación”

Ademais, as nenas e nenos recibiron tamén un exemplar do libro “Os Bolechas. Da Escola á Granxa”, que a área de Rural edita con Bolanda para ampliar a difusión do programa.

ADEGA é un dos 29 proxectos de emprendemento rural que participan no programa Da Escola á Granxa, entre os que se atopan granxas, pequenas producións agrarias e obradoiros alimentarios das distintas comarcas, con actividades diversas, desde a produción de froita e produtos de horta ata a cría de gando vacún, ovino, cabrún, avícola ou cabalar ou a elaboración de queixos e marmeladas.

A área de Rural financia as visitas solicitadas polas asociacións de nais e pais que se están a desenvolver neste segundo semestre do ano. Participaron nelas preto de 5.000 alumnos e alumnas dos colexios de Becerreá, A Pobra do Brollón, Triacastela, Oural (Sarria), Monterroso, Santa Rita de Galdo e Lois Tobío (Viveiro), Terra Chá de Román, Insúa Bermúdez e Mato Vizoso (Vilalba), Riotorto, Xove, Samos, Xermade, Outeiro de Rei, O Páramo, Pantón, Palas de Rei, O Cantel e Nº 1 (Foz) , Alfoz, Quiroga, Guntín, Ribadeo, A Pastoriza, Bretoña (A Pastoriza), Castro de Rei, O Incio, Taboada, Bóveda, Monforte, Paradela, Muras, San Cosme de Barreiros e A Milagrosa, Lousada, As Mercedes, Santa María e Casás (Lugo). O programa supón un investimento de 80.000 euros na presente anualidade.