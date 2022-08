Curso de análise sensorial dos queixos galegos con DOP

O Cfea de Sergude organiza a terceira edición do curso ‘Formación complementaria á análise sensorial dos queixos galegos con DOP’ que ofrecerá un total de catro accións formativas impartidas por Salomé Beiroa. Ofertaranse dúas xornadas de iniciación e outras tantas de formación complementaria procurando que “as persoas vinculadas ao sector e industria agrogandeiros adquiran ou melloren competencias para poder elaboraren mellor os seus produtos”, indica a formadora.





Un dos obxectivos da formación é a promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade. Neste sentido, a catadora apunta que “temos catro tesouros que divulgar”, en referencia ás catro DOP. Nas sesións formativas abordaranse cuestións como a degustación do produto, saber apreciar as súas características ou como dar valor aos parámetros que garanten a súa calidade.

Estas actividades van dirixidas a calquera persoa vinculada ao sector agrogandeiro, produtores, elaboradores e industria transformadora. Deste xeito, pode inscribirse gratuitamente nesta actividade, non só quen se dedica directamente á fabricación de queixos, senón tamén os produtores lácteos, comercializadores e outros. “Malia que o leite chega ás queixerías desde o sector primario, os queixos galegos aínda precisan ser moito máis coñecidos entre as persoas que todos os días abastecen del a industria”, afirma Beiroa.

Datas, inscricións gratuítas e queixos

Esta terceira edición comezará coas sesións de formación complementaria dirixidas a aquelas persoas que realizasen xa a inicial ou ben que dispoñan de coñecementos en análise sensorial. A primeira data será a dos vindeiros días 12 e 14 de setembro en Lalín e os 19 e 21 dese mesmo mes en Sergude. En canto á xornada para iniciación, as datas previstas son o 3 e 5 de outubro en Lalín e o 17 e 19 en Sergude. O horario para a primeira cita será desde as 16.00h ás 21.00h.

O alumnado interesado en participar poderase inscribir, sen custo ningún, a través deste enlace, seleccionando a provincia -Coruña para Sergude e Pontevedra para Lalín-, o tipo de formación como presencial e o curso ‘Formación complementaria á análise sensorial dos queixos galegos con DOP’ se é esa a que se quere realizar ou ‘Iniciación á análise sensorial dos queixos galegos con DOP’ no caso de non ter participado en anos anteriores.

Con esta proposta, “preténdese achegar a industria e o sector agroalimentario a uns produtos excepcionais como son os queixos galegos con DOP”, avanza Salomé Beiroa. San Simón da Costa, Cebreiro, Arzúa-Ulloa e Tetilla son as catro Denominacións coas que Galicia conta en materia queixeira. Delas, a formadora é experta, e conta cunha longa traxectoria como catadora destes produtos no Panel de Cata da Xunta de Galicia desde fai 15 anos.