Cooperativas, industrias agroalimentarias e fábricas de pensos tamén se poderán acoller á nova convocatoria de créditos da liña ICO-MAPA-SAECA

O orzamento total da liña alcanza os 60 millóns de euros, co que o crédito potencial subvencionable elévase a 500 millóns de euros. Inclúese ás cooperativas agroalimentarias entre as posibles beneficiarias do máximo nivel de subvención, o 15% do principal

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou este venres no Boletín Oficial do Estado (BOE) o extracto da modificación da convocatoria da liña de financiamento ICO-MAPA-SAECA que incorpora a ampliación de 20 millóns de euros do orzamento, ademais dunha serie de novidades aprobadas mediante o Real Decreto-lei 5/2023, de 28 de xuño.

Con esta ampliación, o orzamento dispoñible para esta liña destinada a favorecer o acceso ao financiamento ao sector agrario e pesqueiro alcanza xa un orzamento total de 60 millóns de euros, co que o potencial de crédito subvencionable elévase a 500 millóns de euros. Até a data, beneficiáronse desta liña uns 2.500 solicitantes, cun crédito total subvencionado de 103 millóns de euros.

Novidades

Entre as novidades que inclúe a modificación da convocatoria atópase a extensión dos posibles beneficiarios ás cooperativas agroalimentarias, así como ás industrias de procesado e conservación, e aos operadores do comercio ao por maior de froitas e hortalizas, ás industrias de fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa e ás industrias de preparación e fiado de fibras téxtis de algodón.

A partir de agora, a liña ICO-MAPA-SAECA permite bonificar de forma xeral o 12 % do principal dos préstamos, e o 15% no caso dos das explotacións gandeiras e os operadores da pesca e a acuicultura, aos que se suman como beneficiarios potenciais as cooperativas agroalimentarias.

A axuda está dirixida a préstamos de até 100.000 euros, cun prazo de amortización de até 15 anos e con períodos de carencia de até 3 anos, segundo a duración do préstamo. As solicitudes destes créditos deben realizarse nas entidades financeiras colaboradoras, cuxa relación se pode consultar nesta ligazón da páxina web do ministerio.

A data final do prazo de solicitude das axudas ampliouse até o 15 de setembro de 2024 (Real Decreto-lei 4/2023, de 11 de maio), de forma que poida aproveitarse ao máximo o potencial desta liña.