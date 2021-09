Convocadas as axudas do Ministerio para as explotacións con titularidade compartida

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) vai destinar este ano unha partida orzamentaria dun millón de euros para axudas ao pago de parte das cotas da Seguridade Social a explotacións agrarias de titularidade compartida. O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou hoxe o real decreto polo que se establecen as bases reguladoras da concesión directa destas subvencións, que serán un máximo de 1500 euros por cada entidade beneficiaria e exercicio.

Nas explotacións agrícolas e gandeiras de carácter familiar traballan moitas mulleres que comparten as tarefas cos homes, pero que na maioría dos casos non figuran como titulares, o que dificulta que se valore adecuadamente a participación da muller e se dimensione o papel que realmente desempeña no medio rural. A medida ten por obxecto incentivar que estas mulleres estean dadas de alta e participen tamén en igualdade de condicións en dereitos e obrigacións.

As axudas consistirán no financiamento de parte do custo das cotas á Seguridade Social ás que están obrigados os titulares das explotacións, sempre que cumpran o requisito de estar inscritas no rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida.

As explotacións agrarias que resulten beneficiarias das axudas deberán permanecer polo menos cinco anos inscritas neste rexistro, e os seus titulares terán que estar ese mesmo tempo mínimo dados de alta na Seguridade Social. Co establecemento desta liña de axudas trátase de incentivar precisamente que se produzan máis altas no rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida.

Actualmente só hai 868 explotacións inscritas no Rexistro de Titularidade Compartida.