Convocadas axudas do Ministerio para proxectos de investigación no sector apícola

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca as subvencións, cun orzamento de 519.464 para 2024, para impulsar proxectos de investigación aplicada no sector apícola e os seus produtos. O obxectivo é mellorar as condicións de produción e comercialización dos produtos apícolas en España e que o sector poida afrontar con máis facilidade os retos aos que se enfrontan.

Segundo o extracto da resolución do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicado hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE), a contía máxima da axuda será de ata 300.000 euros por proxecto subvencionable e convocatoria no caso de proxectos plurianuais de tres anos de duración; ata 200.000 euros no caso de dous anos; e ata 100.000 euros no caso dos proxectos cun ano.

Estas axudas correspóndense á Intervención Sectorial Apícola recollida no Plan estratéxico da Política Agraria Común (Pepac) e inclúe numerosos tipos de intervencións, entre elas a colaboración con organismos especializados para desenvolver programas de investigación neste sector, fundamentais para favorecer a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

A investigación aplicada e a innovación preséntanse como unha das estratexias máis eficaces para mellorar a competitividade e rendibilidade do sector apícola, cun impacto directo sobre a economía das empresas que a aplican ao contribuír a reducir o custo de produción e incrementar o valor engadido de maneira directa.

A estas axudas poden optar tanto entidades asociativas (como cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, agrupacións de defensa sanitaria e agrupacións de calquera destas figuras) como organismos e equipos de investigación especializados (centros públicos de I+D, centros públicos e privados de I+D sen ánimo de lucro ou centros tecnolóxicos, entre outros), que realicen programas de investigación no sector da apicultura e os produtos apícolas.

Os beneficiarios deben cumprir cos requisitos establecidos no artigo 3 das bases reguladoras (Orde APA/111/2024, do 8 de febreiro).

As solicitudes de axuda cumprimentaranse segundo o modelo dispoñible na sede electrónica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación () e presentaranse no prazo de 20 días hábiles contados desde mañá, día 21.

Na sede electrónica atópanse dispoñibles distintos documentos para o enchemento das solicitudes, así como os datos de contacto para resolución de dúbidas.