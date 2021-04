Calidad Pascual inviste en firmas emprendedoras para innovar en alimentos

A compañía presenta o proxecto Pascual Innoventures, co que busca acceder a novas tecnoloxías alimentarias en colaboración con starp-ups. O obxectivo é lograr produtos que melloren a saúde, a seguridade alimentaria e a economía circular

Calidad Pascual, unha das firmas destacadas en innovación no sector lácteo, vén de lanzar un proxecto para atraer talento en materia de tecnoloxía alimentaria. O seu obxectivo é colaborar con emprendedores para crear novos produtos que poidan convertirse no futuro en liñas de negocio para Pascual.

A iniciativa, que se denomina Pascual Innoventures, arranca cunha fase de exploración de oportunidades, na busca de anticipar tendencias e tecnoloxías que poidan triunfar no mercado. A compañía pretende tecer alianzas con ‘start-ups’, é dicir, con emprendedores que teñan proxectos escalables para lograr produtos alimentarios ou servizos de alto impacto.

“Buscamos un beneficio mútuo, medrar con estas start-ups de ‘foodtech’ e crear empresas de futuro como posibles negocios de Pascual”, explica Sej Ravji, director de Pascual Innoventures.

As liñas estratéxicas da iniciativa céntranse en cuestións como seguridade alimentaria, saúde, benestar ou economía circular. Un primeiro proxecto, xa en marcha en colaboración coa start-up Venvirotech, busca aproveitar as augas brancas da planta de Pascual, procedentes do lavado das tuberías polas que circula o leite, para a creación de bioplásticos.

Esta iniciativa de reaproveitamento das augas, que nace co nome de ‘Magic Water’, tratará con bacterias un mínimo de 2 toneladas de auga diarias, das que pode obter cando menos 40 – 100 quilos de bioplásticos, con posibilidade de cifras maiores.

Bebidas vexetais e leite de laboratorio

En materia de innovación alimentaria, as perspectivas da empresa son amplas. Desde traballar no desenvolvemento de bebidas vexetais, con aplicacións en distintos formatos que se asemellen ós produtos lácteos (iogures, queixos) ata a obtención de leites de laboratorio, sen participación de animais. A iniciativa arranca agora unha fase de identificación de oportunidades e tendencias.

Na presentación de Pascual Innoventures participaron Borja Pascual, conselleiro da empresa e segunda xeración da familia, e Gabriel Torres, director de Innovación de Pascual, terceira xeración da familia; así como Sej Ravji, director da iniciativa, e a responsable de Medios de Pascual, María Rojo.