Axudas para as empresas forestais

Administración convocante: Axencia Galega da Industria Forestal

Prazo: Ata 19/05/2021

Resumo:

As empresas de aproveitamentos forestais e de primeira transformación da madeira poden acceder a axudas para compra de maquinaria e mellora de tecnoloxías. Os apoios, que cubren un 40% dos gastos elixibles, cun máximo de 150.000 euros por beneficiario, diríxense principalmente ós seguintes investimentos:

– Procesadoras forestais, autocargadores, tractocargadores e maquinaria para a primeira transformación da madeira.

– Trituradoras e rozadoras.

– Implantación da cadea de custodia de certificación forestal, así como de ferramentas de xestión empresarial.

– Bens de recolla e manexo en monte de produtos forestais non madeireiros, como castañas.

– Acondicionamento de parques para almacenaxe de materia prima.

– Equipos de medición en monte.

Pola contra, non se cubren a compra de terreos, edificios ou mobles. Tampouco a obra civil (naves), salvo aquelas obras destinadas a parques de materia prima. Quedan excluídas tamén as motoserras e rozadoras manuais, así como calquera proceso que dea como resultado un produto de consumo final.

Para acceder ás axudas, as empresas deben demostrar liquidez bancaria e acceso ó crédito, así como un nivel de facturación no último exercicio que represente cando menos o triplo do investimento previsto. Esíxese ademais que polo menos o 40% dos traballadores da empresa estean contratados a tempo indefinido.

O prazo de solicitude remata o 19 de maio. O total de fondos para as axudas é de 11,3 millóns de euros, correspondentes ós anos 2021 e 2022. A financiación corresponde ó Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia, que se nutre dun 75% de fondos europeos.