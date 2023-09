Aposta de Terras Gauda pola Intelixencia Artificial e a robótica na xestión sustentable da viña

A adega fixo un importante investimento nestes dous anos e medio dentro do proxecto de cooperación internacional FlexiGrobots, no marco de Horizon 2020.

Adegas Terras Gauda continúa con paso firme desenvolvendo a súa estratexia de innovación, desde o convencemento de que a investigación e o desenvolvemento son os mellores aliados para a sustentabilidade e ferramentas necesarias para a preservación do seu legado vitivinícola. Referente no sector pola súa aposta pioneira polo I+D+i como elemento diferenciador dos seus viños, agora apunta cara á xestión sostible do viñedo optando pola intelixencia artificial, a robótica e o big data.

A adega fixo un importante investimento nestes dous anos e medio dentro do proxecto de cooperación internacional FlexiGrobots, no marco de Horizon 2020. Os últimos ensaios na súa viña leváronse a cabo nesta vendima, para a que despregaron unha frota de robots de terra e drons con distintas funcións, que traballan colaborativamente e intégranse nun IoT (internet das cousas).

Durante a proba, corroborouse a súa eficacia ao reducir os tempos na chegada da uva recentemente recollida do viñedo á adega, o que incide de forma positiva na calidade. Os robots, que integran cámaras, algoritmos de IA e outros dispositivos, dispoñen de 4 comportamentos autónomos como apoio ao labor que realizan os vendimadores, principalmente nas tarefas máis duras: cargar, portar as caixas e trasladalas ás instalacións.

Impacto positivo na contorna

Consciente da riqueza do seu terreo, a adega traballa desde hai anos para minimizar a súa pegada ambiental e aumentar o impacto positivo na súa contorna. Unha das formas de conseguir este obxectivo é mediante a aplicación localizada dos tratamentos na viña e, con este proxecto, abríronse importantes posibilidades na detección e xestión temperá de enfermidades. Os drons, dotados de cámaras multiespectrais e grazas aos algoritmos desenvolvidos, facilitan a inspección remota de cepas posiblemente afectadas, xerando mapas de risco de enfermidades. Con esta información, os robots de inspección, mediante visión artificial, proporcionan datos xeorreferenciados das zonas do viñedo específicas, nas que actúan os robots configurados para o tratamento.

Os datos intégranse e rexistran na aplicación web CULTIVA, que permite visualizar e dispoñer, nunha única plataforma, de información moi valiosa, incluíndo a que achegan as cámaras multiespectrales dos drons que facilitan a inspección remota de cepas e acios en tempo real e facer o seguimento do traballo dos robots. “É un gran paso para a xestión sostible do noso viñedo”, explica Emilio Rodríguez Canas, director enolóxico da adega, quen tamén alude a unha mellora na eficacia de todos os procesos incorporando os últimos avances tecnolóxicos, que sirvan de complemento ao labor que desempeña o equipo humano.

Grupo Terras Gauda

Co desenvolvemento deste proxecto, Terras Gauda continúa afianzándose como referente no sector en materia de I+D+i. A diferenciación, a sustentabilidade e a internacionalización son os tres piares sobre os que se asenta a súa filosofía empresarial e que definiron a súa folla de roteiro no proceso de diversificación xeográfica: desde as Rías Baixas á DOCa Rioxa (Compañía de Viños Heraclio Alfaro), Sardón de Douro (Quinta Sardonia) e D.O. Bierzo (Adegas Pittacum), catro das zonas vitivinícolas con maior renome. Presente en máis de 70 mercados internacionais, o grupo adegueiro comercializa 3 millóns de botellas.

Consorcio internacional

Dezaseis empresas e 8 grupos científicos de España, Países Baixos, Bélxica, Finlandia, Alemaña, Lituania, Serbia e Letonia impulsaron este consorcio internacional. Un proxecto liderado por ATOS e financiado con 7 millóns de € polo programa marco europeo Horizonte 2020.