Ampliado até o 15 de xuño o prazo para a presentación da PAC deste ano

O obxectivo é garantir que todos os agricultores e gandeiros poidan presentar a súa solicitude de 2024, xa que o ritmo de solicitudes foi máis lento do habitual pola modificación na norma europea e nacional para flexibilizar algúns aspectos da política agraria

O Ministerio de Agricultura comezou este luns a audiencia pública da modificación do Real Decreto 1048/2022 que elimina as penalizacións por presentacións fóra de prazo da solicitude única da Política Agraria Común (PAC) para o ano 2024 no período entre o 1 e o 15 de xuño.

Na práctica, este cambio permite aos agricultores e gandeiros continuar presentando a solicitude única de 2024 ata o 15 de xuño en toda España. O ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciou esta modificación para garantir que todos os agricultores e gandeiros poidan presentar a súa solicitude. O ritmo de presentación foi máis lento do habitual polas modificacións levadas a cabo na norma comunitaria e española para flexibilizar determinados aspectos da PAC que benefician ao sector agrario.

O FEGA publica unha resolución que recolle de forma anticipada os cambios no Regulamento comunitario da PAC para dotar de maior seguridade xurídica aos agricultores e gandeiros que presenten a súa solicitude entre o 1 e o 15 de xuño

O pasado venres día 24 publicouse un Regulamento comunitario que modifica varios aspectos relacionados coas boas condicións agrarias e ambientais, os réximes en favor do clima, o medio ambiente e o benestar animal, as modificacións dos plans estratéxicos da PAC, a revisión dos plans estratéxicos da PAC e as exencións de controis e sancións, o que modifica aspectos substanciais da condicionalidad reforzada.

Uns 625.000 agricultores e gandeiros terán dereito a cobrar a PAC en 2024

A publicación da norma comunitaria que recolle estas modificacións non entrará en vigor até o 1 de xuño, polo que este luns publicouse unha resolución do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que recolle de forma anticipada estes cambios. O obxectivo é dotar de maior seguridade xurídica aos agricultores e gandeiros que presenten a súa solicitude única entre o 1 e o 15 de xuño, así como ás autoridades competentes das comunidades autónomas.

Ao redor de 625.000 agricultores e gandeiros presentarán nesta campaña 2024 a súa solicitude única da PAC para recibir os pagos correspondentes a partir do próximo 16 de outubro. O importe total das axudas directas para a actual campaña ascende a 4.882 millóns de euros.