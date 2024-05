Covap entra no accionariado de Innogando para avanzar na dixitalización das súas ganderías

Trátase do primeiro investimento destas características que realiza a cooperativa cordobesa, que reforza así a súa aposta por Galicia, onde xa está presente cunha industria láctea e unha fábrica de pensos

A Cooperativa Ganadera del Valle de Pedroches (COVAP) entra no accionariado de Innogando, a startup galega líder na innovación tecnolóxica dedicada ao desenvolvemento de solucións avanzadas para a monitorización do gando, e en cuxo accionariado se atopa tamén presente o grupo farmacéutico galego Zendal.

O obxectivo de COVAP con este investimento, o primeiro que fai destas características, é seguir apostando pola innovación e dixitalización do sector e das súas ganderías socias da man de Innogando e de RUMI, o colar intelixente de xeolocalización e monitorización de actividades que permite o seguimento en tempo real do comportamento do animal, axudando a identificar celos, partos, enfermidades temperás, localizacións en áreas extensas e zonas de pasto.

No accionariado de Innogando está tamén presente a farmacéutica galega Zendal

Innogando foi unha das finalistas de GEN_, o programa de Innovación Aberta que lanzou a cooperativa andaluza en 2022, cuxo obxectivo é que as startups formen parte da súa estratexia de innovación e modernización. A tecnoloxía desenvolvida pola empresa galega permite mellorar a produtividade das ganderías e contribúe a prácticas máis sostibles, aliñadas co necesario relevo xeracional no sector. A importancia para COVAP das solucións técnicas que ofrece Innogando radica na súa aplicabilidade tanto para o gando vacún de leite como para o de carne en sistemas extensivos.

Como destaca Antonio Carmona, director xeral de COVAP “Innogando, fundada por mozos gandeiros con profundo coñecemento da actividade, desenvolve produtos dixitais que responden as necesidades reais da gandería moderna, tecnificándoa e facilitando así a vida do gandeiro, achegándolle solucións prácticas e efectivas”.

Incremento paulatino da presenza en Galicia

O investimento nesta startup é un avance máis na aposta da cooperativa andaluza por Galicia, onde está presente desde o ano 2018 en Meira coa industria láctea Naturleite, que envasa uns 140 millóns de litros de leite da marca Hacendado para Mercadona, e a adquisición posterior en 2023 da fábrica de pensos, NaturRego.

COVAP é unha cooperativa agroalimentaria de primeiro grao fundada hai 65 anos para defender e mellorar a renda e a calidade de vida dos seus socios gandeiros, uns 2.000 cooperativistas neste momento. O Grupo COVAP, que facturou 1.040 millóns de euros en 2023, conta cun cadro de persoal de 1.294 traballadores e está presente en sectores como o lácteo ou o cárnico. Desde Andalucía foise estendendo nos últimos anos a outras comunidades como Estremadura, Castela e León (Lactiber), Cataluña (Làctia) ou Galicia (Naturleite), ademais de ter presenza en Reino Unido e EEUU.