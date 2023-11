A DO. Rías Baixas celebra este domingo o Día Mundial do Enoturismo cunha cata no castelo de Soutomaior

Coñecer ben os viños dunha determinada zona vai máis aló do seu simple consumo, hai que saber saborealos, olelos e sentilos. É por iso que se lanza a pregunta: Coñeces ben os viños de Rías Baixas? Neste sentido o Roteiro do Viño Rías Baixas propón poñer a proba os cinco sentidos na IX Cata Amateur Roteiro do Viño Rías Baixas. Que mellor maneira de celebrar o Día Europeo do Enoturismo que participar nesta atractiva cata no Castelo de Soutomaior. Dezaseis adegas asociadas con 20 referencias poderán aproba as habilidades de ata un centenar de participantes. Só tes que apuntarte na web: www.castelodesoutomaior.com. A cita desenvolverase este domingo, 12 de novembro, na contorna do Castelo de Soutomaior, e conta co apoio da Deputación de Pontevedra.

Con esta actividade quérese poñer en valor a calidade dos viños de Rías Baixas, así como as súas posibilidades gastronómicas, culturais e turísticas. Xa que ademais de propoñer un reto aos concursantes, tamén contará con música en directo, cunha degustación de produtos de ANFACO e un paseo pola contorna do Castelo de Soutormaior. Todos os ingredientes necesarios para conmemorar o Día Mundial do Enoturismo.

O concurso

O IX Concurso de Cata Amateur, dará comezo ás 11.00 horas, poñerá a proba os sentidos das persoas asistentes coa degustación, nunha primeira parte, de cinco viños de Rías Baixas. O catador Nacho Costoya, quen conducirá este acto, ofrecerá as indicacións necesarias para unha correcta cata, centrándose nas distintas fases (visual, olfativa e gustativa). Sobre as mesas atoparanse referencias en grao sumo diverso, desde os monovarietal de uva albariño, plurivarietales, ata elaboracións especiais de crianza sobre leas.

A segunda parte do concurso centrarase nunha cata a cegas na cal se degustarán 3 dos 5 viños previamente presentados. Aquí será onde os participantes poñerán a proba os seus dotes de cata, de maneira que deberán acertar as referencias seleccionadas para esta segunda volta.

Participar pode ter premio

Como non podería ser doutra maneira, o Roteiro do Viño Rías Baixas premiará a todos aqueles concursantes que saian vitoriosos desta edición. Todos os gañadores recibirán un pack, composto por un sacacorchos, unha botella de viños de Rías Baixas e unha bolsa de tea.

Ademais, entre todos os gañadores sortearase un Enopack para dúas persoas, consistente en aloxamento a media pensión e visita a unha adega para dúas persoas no Roteiro do Viño Rías Baixas

Música en directo e degustación de produtos

A IX Cata Amateur Roteiro do Viño Rías Baixas incluirá música en directo que correrá a cargo de Dani Barreiro & Friends. Un espectáculo eclético para todos os públicos e todos os gustos. Ademais, a partir das 13 h., aqueles participantes que o desexen poderán visitar libremente o Castelo de Soutomaior.

A xornada coa que se conmemorará o Día Mundial do Enoturismo finalizará cunha degustación de conservas achegadas por ANFACO- CECOPESCA, que unha vez máis mostra o seu apoio a esta asociación sen ánimo de lucro, do mesmo xeito que o fai a Deputación de Pontevedra nesta data tan especial.

Por iso, o Roteiro do Viño Rías Baixas agradece a ambas as entidades o seu apoio a esta iniciativa que busca enxalzar non só a cultura do viño, senón tamén o turismo, a gastronomía que forman parte das Rías Baixas