Unha delegación do Perú visita o CIAM para coñecer as súas investigacións no sector lácteo, hortícola e frutícola

Unha delegación do Perú conformada por preto dunha vintena de profesionais relacionados coa I+D+i vén de visitar o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) -dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria- para coñecer os seus proxectos en execución relativos aos eidos lácteo, hortícola e frutícola. Así, os visitantes puideron ver as instalacións e informarse dos ensaios en curso, así como das iniciativas emprendidas no centro para impulsar a alimentación saudable ou a de alto valor engadido.

En concreto, na visita, puxéronse en valor liñas de traballo para a valoración nutricional de forraxes, para a mellora da produción de leite, para a consecución de sistemas produtivos sustentables, para a consolidación do estatus sanitario da cabana gandeira e para a conservación e mellora de recursos fitoxenéticos agrarios, incluídas variedades de horta e de maceiras, pereiras ou cerdeiras, dentro das froiteiras.

A maiores, fíxose alusión a proxectos europeos nos que participa o CIAM para incrementar a competitividade do sector lácteo, como o proxecto Climate Neutral Farms, financiado con fondos comunitarios a través do programa Horizon 2020, no que participan 32 socios de 17 países. Esta iniciativa brindará apoio ao Pacto Verde Europeo ao desenvolver conxuntamente e ampliar solucións sistémicas de interese local para acadar explotacións sustentables, climaticamente neutras e resilientes ao clima.

Interesados na colaboración entre a Xunta e o Perú

Procedente da rexión peruana de Tacna, a citada delegación acudiu a Mabegondo interesada en establecer fórmulas de colaboración en áreas dos sectores agrícola e agroindustrial, no marco do seu Plan de desenvolvemento do ecosistema rexional de investigación, innovación e emprendemento, co que buscan promover a I+D+i e distintas iniciativas empresariais a través da incorporación de tecnoloxías que lles permitan mellorar as súas cadeas de valor.

Cabe resaltar que a rexión de Tacna aglutina máis do 80% da produción de oliveira e ourego do Perú, sectores nos que perseguen producir con maior funcionalidade, seguridade alimentaria e calidade ambiental. Para ampliar coñecementos de cara á consecución destes obxectivos, na visita participaron representantes do Goberno rexional de Tacna, do Instituto Nacional de Innovación Agraria, de asociacións de produtores de oliveira e ourego, da Cámara de Comercio, da Cámara de Turismo e da Incubadora da Universidade Privada de Tacna, entre outros.