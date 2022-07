Un novo método de extracción de resina en piñeirais, primeiro premio no Concurso de Innovación de Galiforest

Entrega do primeiro premio do certame.

Un método de extracción de resina para masas de piñeiro con fins produtores de madeira e obtención de resina de alta calidade, presentado por Sinerxias Sostibles Resinforest (Foresin), conseguiu o primeiro premio no Concurso de Innovación Tecnolóxica da feira forestal Galiforest 2022, que se leva a cabo desde este xoves ata o sábado no monte do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón).

Este proxecto de innovación do Grupo Operativo Acrema persegue mellorar a produtividade das masas de ‘Pinus Pinaster’ e ‘Pinus Radiata’ mediante a integración dun aproveitamento de resina innovador que permita obter bioprodutos de alto valor engadido como complemento á produción de madeira de calidade, ao mesmo tempo que se mantén a sustentabilidade da masa.

Neste Concurso de Innovación tamén se concederon dúas mencións. Unha delas foi para a solución intelixente Timbermatic Maps e Timbermanager, que permite aos operadores e contratistas ver o progreso da explotación forestal en tempo real, podendo saber en todo momento a evolución dos traballos, canta madeira hai cortada e canta hai para sacar, o que facilita a organización e loxística. Foi presentada pola empresa Guifor.

A outra mención recaeu no cabezal talador direccional IGSA TCD 400, presentado por Industrias Guerra, o cal permite aumentar a produtividade reducindo custos. Con dimensións e peso reducido, está orientado para montar en pequenas máquinas sobre rodas e facilitar así o desprazamento, ademais de contar coa posibilidade de orientar o cabezal marcando a dirección do talado e mantendo a máquina fixa.