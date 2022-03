A última poxa de Fonterra remata cunha suba do 5,1% dos produtos lácteos

A última Global Dairy Trade, a poxa de lácteos organizada cada dúas semanas pola cooperativa neozelandesa Fonterra, rematou con datos moi positivos, cunha alza xeralizada do 5,1% nos produtos lácteos.

En concreto, a poxa rematou con subas do 4,7% nas cotizacións do leite en po desnatado; do 5,7% para o leite en po enteiro; do 5,9% para a manteiga e de nada menos que o 10,9 % para o queixo cheddar.

-AMF index up 2.1%, average price US$7,048/MT

-Butter index up 5.9%, average price US$7,086/MT

-BMP index up 5.8%, average price US$4,217/MT

-Ched index up 10.9%, average price US$6,394/MT

-LAC index up 0.9%, average price US$1,634/MT

-SMP index up 4.7%, average price US$4,481/MT

-SWP not offered

-WMP index up 5.7%, average price US$4,757/MT