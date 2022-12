Ternera Gallega deixará de marcar como Suprema os xatos que vaian directamente do prado ao matadoiro

A IXP endurecerá os criterios para a clasificación dos becerros, pois as explotacións deberán acortellar os animais na fase final. Pedirase ademais o cumprimento dun protocolo de manexo do gando que inclúe a programación dos partos

A suba do prezo do penso levou este ano a que parte das ganderías de vacún de carne decidisen non cebar os seus becerros, mandándoos directamente do prado ao matadoiro, para reducir deste xeito os custos de produción.

Pero esta práctica podería ter os días contados. Ternera Gallega prepara unha modificación no Regulamento da IXP que endurecerá os criterios para a marcaxe de animais como Suprema, e no que se obrigará, entre outras cuestións, ao acortellamento dos xatos e xatas por un período de cando menos dous meses para a realización do cebo final.

Estas modificacións, que foron impulsadas pola Xunta, van no camiño de consolidar o posicionamento ‘premium’ de Ternera Gallega Suprema, en comparación coa Ternera Gallega convencional, e de lograr unha maior estabilidade no suministro ó mercado.

“Vanse modificar os requisitos para marcar os becerros dentro da IXP, para que non se marque de calquera maneira”, anuncioulles o director xeral de Gandería, José Balseiros, aos gandeiros asistentes a unha recente charla sobre a PAC en Friol.

Acortellamento, de recomendación a obriga

Actualmente, o acortellamento do gando para a súa finalización é unha simple recomendación no Regulamento da IXP. “Nos sistemas de produción semiextensivos e extensivos orientados á produción cárnica de Ternera Gallega Suprema será necesario realizar un acabado dos animais, durante un período mínimo de dous meses, no cal se recomenda o encortellamento”, recolle de xeito literal neste momento a norma que regula a producción de Suprema.

Sen embargo, unha vez entre en vigor o cambio no Regulamento, o acortellamento dos becerros e becerras pasaría a ser de obrigado cumprimento para a súa marcaxe dentro da categoría Suprema, polo que os animais que non pasasen este proceso de finalización no establo perderían a categoría e pasarían a ser simplemente Ternera Gallega.

Manual de calidade e programación de partos

Entre outras novidades, a IXP obrigará a cumprir cun protocolo de manexo ás explotacións no que se inclúen cuestións como alimentación, xenética do gando ou programación de partos, un aspecto no que o Consello Regulador leva anos insistindo e que agora se ligará á obtención do selo de Suprema.

A IXP pretende deste xeito que os gandeiros varíen a súa forma de manexar o rabaño para levar parte dos partos que actualmente se concentran na primavera ao outono, evitando así a saturación do mercado nos meses de febreiro e marzo e aportando un maior volume de reses con idade de sacrificio de cara ó verán, a época na que hai máis demanda.

A aprobación deste “manual de calidade”, xa previsto no Regulamento actual, correspondería á Consellería do Medio Rural a proposta do Consello Regulador, segundo se recolle no artigo 4: “No manual de calidade poderanse recoller normas complementarias sobre o manexo dos animais nas gandarías e nos cebadeiros inscritos, co fin de respectar as prácticas tradicionais na cría e ceba do gando e fomentar a produción de carne de calidade”.

Mantense a idade de sacrificio e o aleitamento

Da redacción deste documento encargouse a Fundación Juana de Vega por encargo da Consellería e para a súa realización mantivéronse xuntanzas con distintos representantes do sector, dado que hai intereses encontrados en canto á forma de manexo entre os produtores que teñen o gando sempre fóra (ben sexa en ecolóxico ou en convencional) e os que realizan un sistema de manexo semiextensivo ao estilo tradicional, metendo todos os días as vacas para dar de mamar aos becerros.

O que semella que non sufrirá cambios é a idade máxima de sacrificio, que se manterá nos 10 meses, así como a obriga de que os animais se manteñan en aleitamento cando menos nos primeiros 7 meses de vida.

É un dos aspectos nos que fan fincapé os controis que o Consello Regulador leva a cabo nas explotacións. Estas visitas, que se producen xustamente no día 210 de vida do animal, comproban mediante a identificación individual de cada becerro que se atopan mamando da nai no momento de cumprir os 7 meses.

Animais cruzados

Na actualidade, o gando apto para subministrar a carne que será amparada pola IXP Ternera Gallega procede das razas rubia galega, cachena, frieiresa, caldelá, vianesa e limiá, así como dos cruzamentos entre si ou coas razas cárnicas asturiana de los valles, limusin e rubia de Aquitania. Tamén son aptos os cruzamentos de vacas leiteiras frisonas e pardo alpinas con machos destas razas.

Outros cruces ou razas, sen embargo, non están amparados pola IXP, como por exemplo, os cruzamentos con azul belga, blonde ou salers nin os animais limusín puros.

Na inminente modificación do Regulamento, espéranse tamén cambios a nivel xenético sobre os animais que ampara a IXP.

Para despois das eleccións

Non é a primeira modificación que se realiza no Regulamento e o Prego de Condicións de Ternera Gallega. Ambos documentos sufriron diversas modificacións nos últimos anos para adaptalos á realidade do sector e do mercado en cada momento.

No 2020, por exemplo, ampliouse a idade máxima de sacrificio da Ternera Gallega convencional, que pasou de 10 a 12 meses, e este mesmo ano modificáronse os niveis de engraxamento das canais e habilitouse a posibilidade de fileteado fóra do territorio galego.

Con todo, é a primeira vez que se van introducir elementos adicionais importantes de diferenciación entre Ternera Gallega e Ternera Gallega Suprema (máis aló da obriga de aleitamento de 7 meses que xa estaba establecida), así como requisitos como o acortellamento e a programación de partos, que van obrigar a facer cambios no manexo a unha parte dos produtores.

Pero aínda que estas modificacións están xa ultimadas e foron consensuadas entre a Consellería do Medio Rural e a IXP Ternera Gallega, a súa publicación e entrada en vigor podería non ser inminente.

As eleccións aos distintos consellos reguladores, previstas para mediados de febreiro e entre as que se atopa tamén o de Ternera Gallega, poderían adiar a reforma do Regulamento. O Consello Regulador actual, formado por representantes de gandeiros e industrias, atópase en funcións, polo que a modificación normativa previsiblemente quedará enriba da mesa para que sexa aprobada polo novo Pleno unha vez se constitúa.