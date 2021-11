Subas na recría en Silleda e baixada nos prezos do vacún maior e os becerros carniceiros

A Central Agropecuaria de Galicia-Abanca, que se celebra en Silleda (Pontevedra), acada a terceira semana consecutiva de prezos de récord no vacún maior, ó conseguir un novo prezo histórico, fixado por un boi vendido por 7.992 euros, ademais da cifra máis alta de transaccións e a maior afluencia no que levamos de ano. Con todo, os prezos do vacún maior experimentaron importantes baixadas.

A deste martes foi unha xornada de recuperación para a recría, que cotizou á alza. Mentres, os becerros carniceiros tamén sufriron un destacado recorte dos prezos. Na mesa de cotizacións do porcino acordaron manter os prezos sen cambios unha semana máis para o porco cebado e os leitóns. Tampouco houbo novidades no mercado do ovo, nin na Lonxa de Madrid para o coello.

En concreto, na recría frisoa houbo subas en tódalas categorías. Os becerros máis novos conseguiron unha suba de 17 euros que deixa un prezo medio de 95 euros. Os animais de entre 20 e 50 días, a categoría con maior afluencia do mercado, cotízase a 105 euros, logo dunha suba de 6 euros. Nos becerros de máis de 50 días produciuse un incremento de 15 euros, e atópanse a un prezo medio de 115 euros.

Na recría de cruzamentos industriais a tendencia foi tamén á alza, aínda que con algunhas excepcións, sobre todo nas xatas. Os machos máis novos, os de menos de 20 días atópanse a un prezo medio de 237 euros, tras unha lixeira suba dun euro. As femias descontaron 5 euros e sitúanse nos 188 euros. Nos becerros de entre 20 e 50 días, houbo unha baixada de 2 euros nos machos e unha suba de 5 euros nas femias, polo que se cotizan a 284 e 222 euros respectivamente. O incremento máis destacado produciuse nos animais de máis de 50 días, que conseguiron unha suba de 50 euros e acadan os 373 euros de media. Nas femias desta sección houbo un rebaixa de 17 euros, o que deixa un prezo medio de 262 euros.

Nos becerros carniceiros, a tendencia foi á baixa este martes. A excepción dos becerros frisóns, que lograron un incremento de 7 euros e cotizáronse a 649 euros, no resto de categorías producíronse destacadas baixadas dos prezos. Os becerros de cruces industriais pasaron a situarse nun prezo medio de 651 euros, o que supuxo un recorte de 231 euros. As femias tamén experimentaron una baixada, neste caso de 29 euros, polo que están a 710 euros. Os becerros de Rubia Galega descontaron 245 euros e sitúanse nun prezo medio de 784 euros. Mentres, nas femias houbo unha rebaixa de 85 euros e quedan en 804 euros. Tamén os animais co selo Ternera Gallega Suprema experimentaron unha baixada do prezo medio, que agora se atopa nos 723 euros, o que supón 207 euros menos con respecto da semana pasada.

O vacún maior, pese ós elevados prezos rexistrados, mesmo ó lograr unha venda de récord, experimentou unha baixada xeral con respecto da feira anterior. Deste xeito repítese a tendencia da semana pasada, tamén marcada por algunhas cifras máximas, pero que non abondaron como para que houbera subas nos prezos medios. As vacas da categoría extra descontaron 103 euros e quedan en 1.927 euros. Nos animais de primeira a baixada foi de 16 euros e están a 1.105 euros, mentres as vacas de segunda cotízanse a 728 euros, tras descontar 1 euro. Nos animais de desfeito o prezo rebaixouse 64 euros e quedan en 458 euros. Pola súa banda, os exemplares co selo Vaca e Boi de Galicia teñen un prezo medio de 1.093 euros, ó descontar 903 euros, o que supón a baixada máis destacada da xornada.

Sen cambios no porcino

Esta semana as mesas de prezos do porcino acordaron manter as cotizacións sen cambios tanto no porco cebado como nos leitóns. O porco selecto e o normal cotízanse a 1,025 e 1 euro o quilo, respectivamente. Os exemplares de Canal II sitúanse en 1,299 euros o quilo e os animais de desvelle están a cotizarse entre os 0,28 e os 0,34 euros.

Os leitóns tamén continúan esta semana sen cambios. Os exemplares procedentes dunha única granxa están nos 26 euros (cun prezo de 1,3 euros o quilo) e os animais chegados de varias ganderías cotízanse a 21 euros e teñen un prezo por quilo de 1,05 euros.

No mercado do ovo tampouco houbo cambios. Os ovos da XL están a 1,65 euros a ducia, os da L a 1,33 euros, os da M a 1,15 euros e os da S páganse a 0,94 euros a ducia. As galiñas de descarte continúan a cotizarse entre os 0,18 e os 0,25 euros por quilo.

O coello mantense sen cambios e atópase a un prezo de 2,25 euros o quilo na lonxa de Madrid.