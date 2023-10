A segunda fase do proxecto de permutas de terras agrarias alcanzará case 1.000 hectáreas nas comarcas de Lugo, Ordes e A Estrada

A Directora Xeral de Agader, Inés Santé, reuniuse cos Grupos de Desenvolvemento Rural (GRD) das comarcas de Lugo, Pontevedra-Norte e comarca de Ordes para dar as últimas pinceladas e perfilar o remate do segundo proxecto de cooperación para o estudo da ordenación do territorio agrario a través do sistema de intercambio mediante permutas de terras agrarias.

Nesta reunión, a Directora Xeral confirmou a concesión duns 275.000 euros para o financiamiento da totalidade de toda a segunda fase do devandito proxecto, que suporá o final dos traballos iniciados nas zonas de Friol (Nodar e Condes), Outeiro de Rei (Mosteiro), Guntín (Cibrao-Vilameá), A Estrada (Cabanelas) e Ordes.

Nesta segunda fase vanse a mobilizar case 1.000 hectáreas de superficie agraria, nas que na actualidade están divididas nunhas 3.033 parcelas e beneficiaranse 111 propietarios.

Concretamente o Concello de Friol, será o municipio con maior superficie, onde se mobilizarán 279 ha. distribuídas polas parroquias de Nodar con 205 ha. que terá un orzamento asignado de 53.613 euros e na de Condes, no lugar de O Castro, con 74 ha. beneficiándose 28 propietarios e cun custo de 22.527 €.

No municipio de Outeiro de Rei permutaranse unhas 84 ha. no lugar de Mosteiro, cun total de 85 parcelas e participarán 8 propietarios, onde suporá un custo de 24.066 €.

No Concello de Guntín, cun investimento duns 58.067 €, mobilizaranse 236 ha e actuarase nunhas 520 parcelas sendo beneficiados 25 propietarios dos lugares de Cibrao e Vilameá.

Xa no municipio da Estrada, no núcleo de Cabanelas mobilizaranse 233 ha. cunhas 1.833 parcelas de 35 propietarios, cun custo estimado de 88.353 €.

Por último, no municipio de Ordes cun financiamiento de 26.516 €, actuarase en 70 ha. de 65 parcelas sendo propiedade de 15 titulares.

Unha iniciativa para aumentar o tamaño das parcelas moito máis áxil e económica que as concentracións parcelarias

O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Comarca de Lugo, despois de pór en marcha cun primeiro proxecto piloto de permutas e despois do éxito obtido, coordina tamén este segundo proxecto de cooperación xunto co GDR Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes e GDR Terras de Pontevedra, cuxo principal obxectivo é implantar o procedemento de ordenación en tres zonas con diferentes características de chan agrario mediante o sistema de permuta que permita avaliar a súa idoneidade para aplicalo en zonas nas que non existan problemas de identificación da titularidade da parcela, nin a necesidade de máis infraestruturas viarias, especialmente naquelas zonas con activo consolidado e co fin de mellorar a produtividade das operacións existentes e/ou o nacemento de novas iniciativas.

Segundo o presidente do GDR Comarca de Lugo, José A. Santos, “esta cooperación é necesaria para mellorar a estrutura da propiedade agraria, reducindo ou minifundismo para facer as explotacións máis eficientes mediante un sistema máis sinxelo e con menor custo que a concentración/reestruturación parcelaria”.

O alcalde de Friol, tamén agradece “a implicación directa da Xunta de Galicia, concretamente o apoio técnico, económico e de asesoramento de Agader, particularmente moi agradecido ao Conselleiro de Medio Rural, José González, que desde ou minuto un mostrou colaboración e foi sempre sensible con este proxecto, de feito, é unha realidade grazas á súa implicación directa”.

Á reunión sede do GDR Comarca de Lugo asistiron a Directora Xeral de Agader, Inés Santé; José Ángel Santos, alcalde de Friol e presidente de GDR 4 Comarca de Lugo; José Pardo, alcalde de Outeiro de Rei; Mariano Iglesias, alcalde de Mesía; Luís Martínez. , alcalde de Ordes; Verónica Vilela, concelleira de Guntín; Lorena López, xerente Gdr Comarca de Lugo; Ramiro Ruibal, xerente do GDR Pontevedra Norte; Domingo Lojo, xerente de Asdecomor; María Pérez, xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias, e Carlos Díaz , Xefe de Área de Xestión de Mobilidade de Terras da Consellería do Medio Rural