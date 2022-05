Rumi, unha solución por só 40 euros para ter a recría sempre controlada

Cada vez son máis as explotacións leiteiras que teñen as xovencas nunha ubicación distinta á das vacas en produción, o que dificulta o seu seguimento. Os colares intelixentes da empresa galega Innogando permiten ao gandeiro aforrar tempo e gañar en tranquilidade

“O control das xovencas xa é posible, teñálas onde as teñas”. É a mensaxe que Elio López, veterinario e fundador de Innogando, traslada aos gandeiros. O colar intelixente deseñado por esta empresa galega permite a monitorización completa da recría durante as 24 horas do día, tanto se está estabulada como se sae ao prado.

O seguimento das becerras e xovencas é hoxe unha eiva importante en moitas explotacións leiteiras. Malia que o futuro dunha explotación está na súa recría, as ganderías están tan centradas moitas veces no seu día a día no coidado das vacas en produción que se esquecen da descendencia, que é realmente onde está o verdadeiro potencial de crecemento e mellora dunha gandería.

En moitas granxas, tan centradas no seu día a día nas vacas en produción, as becerras e xovencas son as grandes esquecidas

En moitos casos, incluso se a granxa ten robot de muxido ou sala dixitalizada que aporte datos das vacas en produción, a recría segue a facerse a cegas. Pero cando se acada un volume importante de animais isto supón un problema porque “é imposible ter un control individualizado de cada animal”, explica Elio.

Os colares intelixentes permiten un control individualizado en tempo real de cada animal, mesmo se as xovencas están noutra nave lonxe da explotación ou na pradeira

A isto súmase un factor engadido. O crecemento das ganderías nos últimos anos levounas ademais en moitos casos a alugar instalacións para a recría que están mesmo distantes varios quilómetros da nave principal, o que dificulta aínda máis o seu control, algo que agora resolve Rumi, enviando datos en tempo real de cada un dos animais ao teléfono móbil do gandeiro.

Optimizar a recría: un xeito de aforrar cartos

Por iso, a solución que aporta Rumi supón un apoio importante para as ganderías de leite, xa que permite aforrar tempo e gañar en tranquilidade. O seguimento continuo axuda a optimizar a recría, adiantándose a enfermidades e detectando os celos, o que permite adiantar con garantías a idade do primeiro parto e, polo tanto, o momento en que as explotacións comezan a recuperar o investimento realizado na recría.

Ao acurtar a idade do primeiro parto son necesarias menos xovencas para cubrir a taxa de reposición da granxa

“Canto non vale inseminar unha xovenca a tempo, prever o seguinte celo con precisión ou detectar se está preñada ou non?”, pregunta Elio. Por iso, destaca, “é un sistema asequible a calquera granxa e que se paga só”.

Monitorizar o gando a menos da metade de prezo

As explotacións galegas teñen agora unha oportunidade única para poder facerse cos colares intelixentes Rumi por menos da metade do seu prezo de mercado aproveitando a nova liña de subvencións para dixitalización que acaba de sacar a Xunta.

O prazo para solicitar as axudas é de dous meses e cubren o 60% do investimento

As bases desta nova orde de axudas foron publicadas no DOG o día 2 de maio e contemplan como prioritarios “investimentos en dispositivos de xeolocalización do gando que permitan monitorizar polo menos 5 actividades (descansar, remoer, comer, pacer e camiñar), con panel solar para recargar a batería e con xeración automática do caderno de pastoreo”, condicións todas elas que cumpre o dispositivo Rumi.

A partir dun pago único de 40 euros por cabeza calquera explotación pode ter datos de todos os seus animais

“O importe da subvención é do 60% e nós encargámonos de axudarlle ao gandeiro coa tramitación”, destacan en Innogando. Deste xeito, “a partir de 40 euros calquera granxa pode ter monitorizado todo o teu gando, ben sexa a totalidade dos animais, se a explotación carece de sistema de toma de datos para as vacas en produción, ou só a recría se a granxa ten robot de muxido ou sala dixitalizada”, explica Elio.

Rumi permite monitorizar o 100% da granxa e complementa a toma de datos do robot ou a sala de muxido

Precisamente esta é unha das vantaxes de Rumi con respecto a outros sistemas existentes no mercado, a súa versatilidade, xa que permite adaptarse ás condicións de cada explotación, sendo ademais compatible con sistemas de muxido robotizado, aos que complementa.