Chega Rumi, o dispositivo GPS galego para monitorizar en tempo real vacas e xovencas tanto no establo como na pradeira

A revolución dixital chega ás ganderías galegas. A empresa Innogando, afincada no Arneiro, entre os concellos lucenses de Abadín e Cospeito, vén de lanzar ao mercado Rumi, un colar GPS que monitoriza en tempo real ao gando vacún mediante o recoñecimento de todas as súas actividades (alimentación, descanso, rumia, movemento, etc) e que facilita ao gandeiro a xestión do rabaño e a toma de decisións na granxa.

Rumi é a única solución que permite a monitorización completa da gandería e dos seus animais, xa que cada vaca conta cun perfil no que se pode consultar toda a súa información relevante e engadir alertas concretas como celos, partos, diagnósticos de xestación ou patoloxías, a través dunha sinxela aplicación móbil. É dicir, Rumi permite tanto a xestión de cada animal de xeito individual como tamén do conxunto do rabaño dende a palma da man.

Rumi é o único sistema de localización GPS que existe no mercado con recoñecimento de actividade en tempo real

O dispositivo, deseñado e fabricado íntegramente en Galicia, é perfectamente válido para calquera sistema de producción, podendo empregarse tanto en interiores como en exteriores, onde conta cunha rede propia de cobertura a través da instalación dunha antena que lle proporciona alcance e autonomía en calquera circunstancia, mesmo en lugares remotos onde non existe cobertura de telefonía móbil.

Versatilidade: ganderías de leite e de carne

A versatilidade deste colar intelixente a respecto doutros existentes no mercado fai que sirva tanto para vacas estabuladas como para gando en pastoreo, o que o fai válido tanto para explotacións leiteiras en intensivo como para ganderías de carne en extensivo.

Unha mesma aplicación permite o control do gando que está estabulado e da recría ou as vacas secas que están no pasto

“Deseñamos o sistema pensando no modelo de granxas que temos en Galicia, onde hai explotacións de leite que teñen as vacas en produción estabuladas pero a recría ou as vacas secas fóra. Nestes casos serviríalles para monitorizar tanto a actividade das vacas do establo como das xatas e xovencas que están na pradeira, detectando celos ou proximidade ao parto. O mesmo pasa coas explotacións de vacún de carne”, explica Elio López, veterinario e fundador de Innogando.

Facilita o manexo e incrementa a rendibilidade das granxas

Este colar intelixente fabricado en Galicia está pensado para explotacións de carne e de leite, tanto en extensivo como en intensivo. En intensivo unha das principais informacións que Rumi facilita ao gandeiro é a detección de celos, mentres que en extensivo ou semiextensivo a esta función engádese a localización do gando en todo momento, a xestión de partos e a detección precoz de coxeiras e enfermidades metabólicas.

Ademais do posicionamento GPS do gando, Rumi proporciona monitorización de actividades, algo que non fai ningún outro dispositivo para extensivo

“No gando que está fóra con este dispositivo tes un control absoluto do seu estado en tempo real, o que dá tranquilidade ao gandeiro e benestar aos animais, xa que che permite en todo momento a detección de celos e partos complicados ou outros problemas e anomalías que poida sufrir o teu gando”, insiste Elio.

Funcionamento autónomo e sen necesidade de cobertura móbil

Outra das vantaxes que aporta Rumi a respecto doutros dispositivos similares existentes no mercado é a súa autonomía. “Non é necesario cambiarlle a batería, xa que se autorrecarga con enerxía solar grazas a unha pequena placa fotovoltaica que leva incorporada”, explican os seus creadores.

Non é necesario cambiar a batería porque se autorrecarga mediante unha pequena placa solar que leva incorporada

Ademais non precisa de cobertura de telefonía móbil para o seu funcionamento, o que o fai apto para lugares con orografía complicada. “Colocamos unha pequena antena na gandería e con iso logramos unha cobertura de entre 10 e 15 km desde o punto no que se coloca, o que fai que non necesites cobertura de telefonía móbil no lugar onde está o gando. Deste xeito salvamos unha problemática existente en moitas zonas rurais de Galicia”, indica Elio.

A aplicación de xestión desde o móbil é moi sinxela e doada de seguir e con ela tes todos os datos reprodutivos e de xestión na man

Esta vantaxe é de utilidade en ganderías de vacún de carne con fincas dispersas e distantes, así como para explotacións de leite que manteñen en pastoreo a recría. “A moitas granxas leiteiras o noso dispositivo vailles permitir ter controladas as xovencas que están lonxe da explotación. O resto de sistemas de monitorización de intensivo non valen para iso pero Rumi fai as dúas funcións”, conta.