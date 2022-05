A Xunta agarda que o selo Leite de Pastoreo de Galicia estea no mercado no 2022

A Consellería do Medio Rural segue adiante coa súa intención de que o leite que producen as ganderías galegas que sacan as súas vacas a pacer conte cunha diferenciación clara no mercado para o consumidor e traballa coa perspectiva de que o novo selo poda verse nos liñais dos supermercados antes de que acabe este ano.

O selo Leite de Pastoreo de Galicia fora anunciado para o segundo semestre do 2021 pero o proceso retrasouse por unha serie de “boicots e texemanexes” segundo valora Balseiros.

Tivemos reclamacións e impugnacións por parte de elementos aos que non lles interesa nin lles convén en absoluto que haxa unha marca regulada de pastoreo (José Balseiros)

“Non contábamos cos problemas que xurdiron polo camiño pero están en vías de solución e agardamos que durante este ano poidamos poñela xa en marcha definitivamente”, indicou a semana pasada en Lugo o director xeral de Gandería, José Balseiros, nun acto na sede de Leite Río.

A marca xa está rexistrada

“Cando presentamos toda a documentación e os pregos no Rexistro de Marcas e Patentes, tivemos reclamacións do Ministerio a instancias dunha organización interesada e dalgunha industria á que non lle convén en absoluto que haxa unha marca regulada de pastoreo”, explicou.

No sector apúntase que o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica e industrias coma Larsa verían unha ameaza no selo proposto pola Xunta

“Ese recurso fomos capaces de gañalo e a marca xa está rexistrada”, aclarou Balseiros, que explicou que “logo sufrimos outro pequeno boicot, porque queríamos que fose o Ligal o organismo de control pero houbo algún texemanexe e estamos esperando que haxa unha próxima asemblea do Ligal para que aprobe o acordo”, indicou.

A Xunta atópase á espera da aprobación por parte da Asemblea do Ligal do acordo para encargarse do control e supervisión do novo selo

A partir dese momento sería “un mero trámite”, dixo, abrindo un prazo para que as explotacións que xa cumpren coas condición do prego e estean interesadas se sumen ó novo selo, ao igual que as industrias”.

Garantir a trazabilidade ao consumidor

Balseiros insistiu en que desde a Xunta non se quere facer “un selo máis”, senón que pretenden “que vaia máis alá” con novidades como un código QR que permitiría ao consumidor escanear un iogur, un brick de leite ou un queixo que o levase e seguir a trazabilidade dese produto desde a granxa.

“Pretendemos garantir que ese leite é verdadeiramente de pastoreo e vai pasar uns trámites e uns controis extremadamente ríxidos”, anunciou. Entre as medidas para asegurar que o gando é alimentado a base de pasto estaría a obriga da xeolocalización das vacas durante o tempo que pasan no prado mediante colares dixitais.

A súa adquisición é subvencionada xa pola Consellería a través dunha das liñas de axuda financiada cos fondos Next Generation e Balseiros animou aos gandeiros que teñan pensado sumarse á nova marca a aproveitar a oportunidade para facerse con eles, xa que se financia o 60% do seu custo.

Industrias e cadeas de supermercado interesadas

Algunhas industrias, como o Grupo Lence, xa mostraron á Xunta o seu interese en adherirse á nova marca. “En Leite Río estamos moi interesados en que haxa unha marca de leite de pastoreo seria. Todo o noso leite fresco que nós envasamos na planta da Coruña, tanto da marca Leyma como da marca Río xa cumpre coas condicións esixidas e tan pronto como Medio Rural publique o selo e faga público o Organismo de Control entraremos”, adiantou no mesmo acto Jesús García, director de operacións do Grupo Lence.

En Leite Río estamos moi interesados en que haxa unha marca de leite de pastoreo seria e en canto se publique o selo entraremos (Jesús García, Grupo Lence)

Balseiros engadiu que tamén “hai varias cadeas de supermercado interesadas” e agradeceu en nome da Xunta “a extraordinaria disposición da distribución para deixar de utilizar o leite como produto reclamo”. Matizou, iso si, que no caso das industrias esa boa disposición “non se produciu na mesma medida e implicación”.

“Os consumidores temos que concienciarnos de que temos que pagar polo leite máis ca pola auga e que cando mercamos un litro de leite non estamos pagando só por un produto alimenticio, senón que se debe retribuír tamén a labor das explotacións no coidado do territorio”, afirmou.