New Holland impulsa os combustibles renovables no sector agrícola

New Holland utilizará na súa maquinaria agrícola durante todo un ano combustible renovable producido por Repsol que se fabricou a partir de residuos orgánicos. Con esta colaboración, ambas as entidades pretenden demostrar que os combustibles renovables son unha solución xa dispoñible para descarbonizar actividades agrícolas, onde outras opcións non son viables actualmente.

Repsol e New Holland iniciaron unha colaboración para avaliar o uso dos combustibles renovables na maquinaria agrícola. Durante un ano, todo tipo de maquinaria como tractores, sementadoras ou cargadoras telescópicas, utilizarán este combustibles cero emisións netas para demostrar que son unha opción que reduce de forma inmediata as emisións do sector agrícola.

A iniciativa foi presentada en Campus New Holland, a propiedade que a marca ten en Segovia e que utiliza como banco de probas e centro de formación desde o ano 2006. Cada ano pasan por estas instalacións centos de agricultores e vendedores da súa rede de concesionarios.

Un equipo de científicos de ambas as compañías e da Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM) avaliará o comportamento do combustible renovable tras catro meses de uso na maquinaria, en condicións reais. Mediranse parámetros como o rendemento, a potencia e o consumo grazas aos sistemas de telemetría que incorporan os tractores de New Holland. As emisións obteranse grazas a equipos específicos que achegarán os científicos da UCLM. Estes datos almacenaranse e analizarán para obter conclusións, comparando as prestacións e as emisións do combustible renovable fronte ao combustible convencional (gasóleo B).

Carlos Suárez, Director de Movilidad en Repsol, sinalou que “este acordo con New Holland,compañía líder mundial en agricultura, reforza a nosa aposta polo sector do campo e é un paso máis da aposta de Repsol polos combustibles renovables, unha solución que reduce de maneira

inmediata as emisións netas de CO2 e é compatible coa maquinaria actual e infraestruturas de distribución e reposición existentes sen necesidade de realizar ningunha modificación. Estes combustibles amplían o abanico de tecnoloxías sostibles para a mobilidade, o que axuda aos usuarios para elixir a que mellor se adapte ás súas necesidades”.

Pola súa banda, Francesco Zazzetta, Director de New Holland Iberia, resaltou “a importancia que ten a procura de alternativas tamén no ámbito da maquinaria agrícola, onde New Holland foi pioneira, dentro da súa estratexia Clean Energy Leader, en solucións como o T6 Methane Power, único tractor no mundo propulsado por biometano, ou a miniexcavadora eléctrica E15X. Este acordo con Repsol permítenos abrir unha opción máis cuxa meta é a mesma, ter unha gama alternativa completa con emisións netas cero canto antes”.

A compañía multienerxética, que está inmersa nun proceso de transformación, ten na economía circular un dos seus principais piares para alcanzar as cero emisións netas en 2050. Fabrica estes combustibles renovables utilizando como materia distintos tipos de residuos orgánicos procedentes do sector agroalimentario e forestal ou aceites usados, entre outros. O pasado mes de xaneiro, Repsol e ASAJA asinaron un acordo de colaboración para buscar solucións que melloren a xestión de subproductos da agricultura e a gandería en contornas rurais e pouco poboados. Repsol analizará o potencial destes residuos e subproductos para incorporalos á fabricación de combustibles renovables e materiais circulares nos seus complexos industriais, impulsando así a economía circular e xerando novas oportunidades no sector primario.

Desta maneira, a compañía persegue un dobre beneficio. Por unha banda, promove unha xestión eficiente de residuos agrícolas e gandeiros co desenvolvemento da economía circular en España, a través da creación de novas cadeas de valor que inducen emprego, especialmente en zonas rurais. Doutra banda, os combustibles renovables ofrecen, de maneira inmediata, unha solución para aqueles sectores, territorios e consumidores que non teñen outra opción ao seu alcance a curto ou medio prazo, como pode ocorrer no sector agrícola. Ademais, a produción de combustibles a partir de residuos reforza a independencia enerxética de cada país, neste caso España.

Todos os combustibles renovables que produce Repsol están certificados e auditados para asegurar o cumprimento dos parámetros de sustentabilidade e redución de emisións de CO2 definidos na directiva de renovables (REDE) e a rastrexabilidade das materias primas e residuos que se incorporan á cadea produtiva, desde a súa orixe ata o produto final. Así se garante a sustentabilidade de todo o proceso.

Combustibles cero emisións netas

Os combustibles renovables cero emisións netas son aqueles que se producen a partir de materias primas renovables que cumpren con estritos criterios de sustentabilidade e de redución de pegada de carbono establecidos pola Unión Europea e que, por tanto, garanten unha contribución efectiva á loita contra o cambio climático.