Radiografía da terra agraria en Galicia: como chegamos a ter boa parte do territorio abandonado

Leiras nas que noutros tempos se cultivaban patacas, millo, trigo ou nas que pacía o gando e que agora fican abandonadas ou se transformaron nunha plantación forestal. É unha estampa de sobra coñecida e que dá conta da situación actual da terra agraria en Galicia. Hoxe, só a quinta parte do territorio está adicado a cultivos ou pasto e polo menos outro tanto está abandonado, ao que hai que sumar masas arboradas sen xestión. Pero, como chegamos ata aquí? E o máis importante, como saímos desta? Pode ser de utilidade para afrontar esta situación a nova lei de recuperación da terra agraria de Galicia?

Estas foron algunhas das cuestións que abordou o profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Edelmiro López Iglesias durante a súa participación nunha recente xornada organizada pola Consellería de Medio Rural sobre a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia.

A superficie arborada case se triplicou dende mediados do século XX e abarca 1,4 millóns de hectáreas mentres que as terras de cultivo ocupan agora só o 21% do territorio

Nos últimos 60 anos producíronse importantes cambios nos usos dos solos que foron transformando a paisaxe agraria en Galicia. López puxo sobre a mesa algunhas das cifras que dan conta desta realidade. Por unha banda produciuse un forte retroceso do espazo agrogandeiro, tanto é así que hoxe as terras dedicadas a estes usos ocupan só o 21% da superficie, unhas 622.000 hectáreas, fronte a 1.570.000 hectáreas de terras de cultivo ou de pastos que había a mediados do século pasado.

Ó mesmo tempo, incrementouse a superficie de arborado, pasando de 540.000 hectáreas a 1.400.000 hectáreas, o que supón preto do 50% do territorio. Aumentou aínda máis a superficie de terra abandonada debido, en gran medida, ó cese de actividade agraria e gandeira e á desaparición dos usos tradicionais das terras de monte. Así, temos hoxe un mínimo de 600.000 hectáreas de monte de mato ou abandonado, nas que medra de forma incontrolada a vexetación.

Máis de 1,7 millóns de propietarios de terra

López sinala que unha das principais causas detrás desta situación é a acusada división da propiedade da terra en Galicia e a súa desconexión da xestión das superficies, unha situación que levamos décadas arrastrando e que se agudizou nos últimos tempos. Os datos manexados no 2020 apuntan a que 1,73 millóns de galegos son propietarios de terra, en concreto teñen unha media de 1,6 hectáreas de terreo agrario ou forestal repartidas en 5 ou 6 parcelas. “Todo galego adulto é propietario de terra ou acabarao sendo”, sinala o experto.

A forte división da propiedade contrasta coa acelerada caída de man de obra na agricultura. “En Galicia tivemos unha abrupta e tardía desagrarización, nós afrontamos en 60 anos un fenómeno que noutros países de Europa se repartiu en máis de século e medio”, indica Edelmiro López. Reduciuse nun 95% a man de obra do sector agrario e isto trouxo tamén un declive da economía e a demografía do rural, así como unha crecente desagrarización do medio rural.

“Na actualidade, a maioría dos propietarios das terras e da poboación do rural está desvinculada da xestión da superficie agraria ou forestal”, explica o profesor. Contrasta que fronte ó 1,73 millóns de propietarios, en Galicia apenas se contabilizan unhas 76.400 explotacións vinculadas ó sector agrario e delas só unhas 30.000 teñen unha actividade relevante. “Tres colectivos (persoas que viven no rural, propietarios das terras e persoas ou empresas interesadas no seu aproveitamento) que historicamente coincidían no rural, cada vez fano menos”, apunta.

Neste punto agroma tamén un dos retos que sinala López e ó que debe facer fronte a nova norma: conseguir un marco legal que aporte un novo equilibrio entre propietarios e usuarios (tanto activos como potenciais) que priorice o aproveitamento axeitado da superficie en base a unha ordenación de usos fronte ós dereitos da propiedade, sobre todo por parte daqueles que non utilizan a terra.

Vinculado a esta redución da man de obra, o abandono das terras e a falta de mobilidade das terras agrarias derívase a intensificación da actividade gandeira, sobre todo no sector leiteiro. Estes cambios son tamén determinantes para comprender o que acontece en boa parte de Galicia onde hai unha gran demanda de terra, como ocorre nas comarcas gandeiras da Coruña, Lugo e nordeste de Pontevedra.

As 3 Galicias rurais e os 3 tipos de propietarios

Para comprender a situación actual da terra agraria de Galicia, López bota man dunha clasificación acuñada polos investigadores Eduardo Corbelle e o finado Rafael Crecente. Os autores apuntan a que na comunidade se identifican 3 Galicias rurais, con características diferenciadas e que tamén cómpre ter presente á hora de abordar a xestión e estruturación da terra para poder atender ás súas necesidades.

“Precisamos ter presente a diversidade de situacións e problemáticas do rural galego, porque pouco se parece a situación e as necesidades das comarcas leiteiras coas zonas despoboadas de Ourense”

Constatan un rural urbanizado e forestado, que se estende polo Eixo Atlántico e outras áreas costeiras e periurbanas. Existe un rural activo, onde a terra está destinada sobre todo a un uso agrogandeiro, de cultivo e pastos; e por último apréciase un rural abandonado, onde predomina o mato e a masa forestal de crecemento espontáneo e sen ningún tipo de xestión.

A estas realidades engádense tres perfís de propietarios da terra. Por unha banda, atópanse as terras en mans de propietarios individuais que desenvolven unha actividade agrogandeira, trátase dunhas 864.000 hectáreas. Mentres, arredor dun 1,1 millóns de hectáreas de terra pertencen a propietarios desvinculados do sector primario e outras 665.000 hectáreas están nos montes veciñais. “Se combinamos os tipos de propietarios e as 3 Galicias rurais temos alomenos 9 tipos de situacións que requiren políticas diferentes. Precisamos ter presente a diversidade de situacións e problemáticas do rural galego, porque pouco se parece a situación e as necesidades das comarcas leiteiras coas zonas despoboadas de Ourense”, resalta López Iglesias.