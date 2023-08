Programa do Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2023

A maquinaria da gran cita anual da raza frisoa en España xa está en marcha para que o fin de semana do 23 e 24 de setembro todo estea listo para celebrar o 43ª Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2023, organizado coa colaboración de Asturiana de Control Lechero-Asociación Frisona (ASCOLAF) e baixo o patrocinio da Consellería de Desenvolvemento Rural e Cohesión Territorial do Principado de Asturias, o Ayuntamiento de Jijón, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a Cámara de Comercio de Xixón, Central Lechera Asturiana, Caja Rural de Gijón e Caja Rural de Asturias.

O programa desta edición é o seguinte:

Mércores, día 20 e xoves, día 21 de setembro: Entrada de gando.

A entrada de gando deberá realizarse até as 20:00 horas do día 21 de setembro.

Venres, día 22 de setembro: Descanso do gando.

Sábado, día 23 de setembro:

10:00 h. Concurso de Tenreiras e Xovencas. Seccións individuais e grupos.

15:00 h. Concurso de Vacas en lactación. Seccións individuais e grupos. Sección de recoñecemento (fóra de competición)

Domingo, día 24 de setembro:

10:30 h. XXII Campionato Nacional de Manexadores.

Como é habitual desde 2002, a Feira Monográfica do Campo e as Industrias Agrícolas, Gandeiras, Forestais e Pesqueiras de Asturias AGROPEC, volverá ser o marco da cuadraxésima terceira edición do Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2023. De modo que, un ano máis, as empresas pertencentes ao sector lácteo estarán presentes con caseta no pavillón central da Feira de Asturias Luís Adaro.

Paulino Badiola, Xuíz do Concurso Nacional 2023

O xuíz español Paulino Badiola, da Ganadería Badiola Holstein (Condres, Gozón, Asturias), foi designado para xulgar o 43º Concurso Nacional da Raza Frisoa de CONAFE 2023.