Primeira guía informativa para comprar ou vender pensos por internet

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou na súa páxina web a “Guía para comprar e vender pensos por internet”, editada co obxectivo de que tanto os compradores como os vendedores coñezan mellor as recomendacións e requisitos básicos aplicables a esta actividade comercial. Desta forma, contribúese a mellorar a competitividade do sector da alimentación animal, á vez que se salvagarda a protección dos dereitos dos consumidores.

A guía foi elaborada pola Comisión Nacional de Coordinación en materia de Alimentación Animal, adscrita á Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios deste ministerio e da que forman parte as autoridades competentes en materia de alimentación animal de todas as comunidades autónomas e a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición.

Este manual está dividido en dúas partes. Na primeira ofrécese información aos compradores de pensos para que poidan adquirir os produtos coas máximas garantías de seguridade e calidade.

E a segunda está destinada aos operadores que desexen vender ou publicitar pensos por internet. Nela recompílanse, mediante un enfoque práctico e sinxelo, aqueles requisitos específicos aplicables á oferta, publicidade e comercialización online de produtos destinados á alimentación animal.

España, líder en proucción de pensos na UE

Desde hai varios anos, España é líder na produción de pensos na Unión Europea e sitúase entre o dez primeiros países do mundo. En 2019, a produción de pensos en España alcanzou os 37,4 millóns de toneladas, cun incremento do 1,1 % respecto de 2018.

Por comunidades autónomas, destacan Cataluña, cun 20,6 % da produción, seguida de Castela e León (15,6 %), Aragón (14,7 %), Andalucía (9,3 %) e Galicia (8,4%). Por especies, destaca a produción de penso para gando porcino, cun 46,6 % do total; seguido polo bovino, cun 21,9 %; e as aves, cun 19,6 %.

Unha das innovacións en materia de publicidade e comercialización dos pensos constitúea o comercio electrónico, unha canle en continuo crecemento polas vantaxes que achega, tanto a compradores como a vendedores, en termos de comodidade, rapidez ou transparencia, entre outras. A guía que agora edita o ministerio contribúe a que esta actividade comercial póidase desenvolver con plenas garantías de seguridade e calidade para todos os operadores.