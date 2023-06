Os viños da D.O. Monterrei chegan a ‘Experiencia Verema Santander’

A iniciativa ‘Experiencia Verema’ está destinada a profesionais da canle HORECA (restauración, sumillería, distribución, importadores etc.), amantes do viño e usuarios de Verema. A mesma terá lugar de 12 a 15 e de 17 a 21 horas, e permitirá achegar, un ano máis, os viños de Monterrei ao público cántabro en Santander.

Nela, os visitantes poderán coñecer, in situ, as elaboracións das seguintes adegas rexistradas no Consello Regulador: Ladairo, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), José Antonio Dá Silva Pereira (Viños Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay, Terrae Monterrei, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Xusto (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Ao-Bar (Daniel Fernández), Franco Basalo, Trasdovento, Manuel Vázquez Losada e Manuel Regueiro García (Serra de Alén). Ademais de coñecer as características do territorio (chan, clima e variedades), historia e patrimonio vitivinícola, ou a tipoloxía de viños, entre outras cuestións. O evento, que se celebrará no Hotel Real, conforma a primeira experiencia ‘Verema’ á que asiste a D.Ou. Monterrei neste 2023.

Sobre a D.O. Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. A mesma abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra e Castrelo do Val. Está conformada por 28 adegas. Os viñedos desta D.Ou ocupan un total de 691 hectáreas de territorio nas que traballan 362 viticultores.