Os produtores de polo acumulan perdas de máis de 32 millóns de euros

O incremento de prezo nos supermercados, do 35%, non se trasladou ás granxas. UPA dá un ultimato ás integradoras avícolas e advirte de que en outubro podería haber desabastecemento de polo se non se paga máis aos produtores

A Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA) reuniuse esta semana coa patronal avícola e advertiulle de que en outubro podería haber desabastecemento de polo nos supermercados se non se paga máis aos granxeiros, xa que as súas perdas superan xa os 32 millóns de euros.

Os consumidores españois están a pagar un 35% máis polo pito ca hai poucos meses. Con todo os granxeiros, que coidan e alimentan aos animais, non están a percibir apenas nada dese incremento, polo que a súa rendibilidade desapareceu, facendo inviable a supervivencia das granxas.

A situación é tan crítica, segundo explican desde UPA, que en outubro poderiamos enfrontarnos mesmo a desabastecemento de pito a nivel nacional, ante a imposibilidade de facer fronte aos gastos das granxas, que nestes días de ola de calor dispáranse aínda máis pola necesidade de refrixerar as granxas para manter o benestar dos animais. Segundo explica UPA, os granxeiros están a solicitar créditos para facer fronte aos seus gastos.

Perdas millonarias

Cálculos de UPA sitúan as perdas dos granxeiros en 32 millóns de euros, debido a que nestes momentos os seus custos superan o que as integradoras lles pagan. Por pito están a perder entre 0,13 e 0,15 euros. De non corrixirse a situación, as perdas poderían rozar os 75 millóns a final de ano. A axuda que articulou o MAPA é de 10 millóns de euros, polo que é apenas “un parche” para unha crise que é de enorme dimensión.

UPA reuniuse esta semana cos dirixentes da patronal avícola e esixiulles que cumpran a Lei da Cadea Alimentaria e cubran os custos de produción dos granxeiros. “Un granxeiro non pode cobrar por un pito menos de 0,55 ou 0,60 euros”, sentencian.

O secretario xeral de UPA, Lorenzo Ramos, lanzou tamén unha mensaxe a ENESA e a Agroseguro para que poñan ao día a liña de seguros de avicultura. “O seguro é extremadamente caro e os granxeiros teñen serias dificultades para contratalo e non ten sentido que unha liña de seguros sexa imposible de contratar”, dixo.