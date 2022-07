O Goberno Central segue sen contemplar a singularidade do viñedo galego

A reunión celebrada este luns da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural entre Ministerio de Agricultura e Comunidades Autónomas volveu pór en evidencia que a singularidade do viñedo galego segue sen ser recoñecida

Cunha produción vitivinícola caracterizada polo minifundio,a preponderancia das variedades autóctonas e o feito de que practicamente o 100% do viño galego estea amparado por unha figura de calidade, Galicia é unha excepción en panorama vitícola español, unha situación que a adoita prexudicar á hora tanto de repartir axudas ao sector como de autorizar novas plantacións de viñedo.

Un exemplo que o ilustra é que das aproximadamente 31.000 hectáreas de viñedo rexistradas en Galicia, 21.505 cultívanse ao amparo dunha do cinco denominacións de orixe galegas: Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei, mentres que outras 4.901 hectáreas restantes están adscritas a unha do catro Indicacións Xeográficas Protexidas: Barbanza e Iria, Val do Miño-Ourense, Betanzos e Ribeiras do Morrazo.

A demanda de viños galegos tanto a nivel nacional como internacional está a levar a moitas adegas a que queden sen existencias a metade de campaña, existindo un auténtico pescozo de botella no que é a produción: Fan falta moita máis superficie de viñedo pero iso depende da autorización do Ministerio de Agricultura. Un indicador é a superficie que solicitaron as 5 denominacións galegas para plantar novos viñedos ao amparo da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia: Nada menos que unhas 10.000 hectáreas. Con todo, na última repartición de autorizacións de plantación que realizou o Ministerio de Agricultura para este ano a Galicia soamente correspondéronlle 22 hectáreas das 946 hectáreas de novos dereitos de plantación que autorizou para toda España.

O último choque entre o que demanda o sector do viño galego e o que decide o Goberno Central púxose de manifesto precisamente este luns na Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural que reuniu en Madrid a representantes do Ministerio de Agricultura e das Comunidades Autónomas.

O conselleiro do Medio Rural, José González, transmitiulle ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación a necesidade de aumentar as partidas orzamentarias destinadas á promoción dos viños con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida, tanto para o ámbito europeo como en terceiros países.

Neste sentido, José González tamén solicitou máis fondos para a reestruturación e reconversión do viñedo, precisamente en zonas con maior valor engadido e que estean inscritas a un selo de calidade.

Ademais, manifestou o seu descontento no tocante ás axudas para destilación, “xa que Galicia non se ve beneficiada deses orzamentos, posto que na nosa comunidade non se destilan os viños”.

Repartición de 107,4 millóns de euros para programas vitivinícolas

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, presidiu hoxe a Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, que aprobou a repartición entre as comunidades autónomas dun total de 107,4 millóns de euros para distintos programas vitivinícolas para o ano 2023 recolleitos no Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola Español (PASVE).

Por unha banda, autorizouse a distribución de 69.709.441 euros entre as comunidades autónomas para a medida de reestruturación e reconversión de viñedos, así como a lista definitiva de solicitudes de axuda da quinta convocatoria da medida de investimentos por 37.733.317 euros.

As cantidades a distribuír por comunidades autónomas son as seguintes:

No que se refire ás axudas concedidas ao programa de investimentos, autorizáronse un total de 219 proxectos, ás que se asignaron 37,7 millóns de euros correspondentes ao exercicio 2023:

Así reparte o Ministerio de Agricultura as 946 hectáreas para plantar viñedo en 2022

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) comunicou recentemente ás comunidades autónomas as superficies a conceder por cada solicitude de autorización para novas plantacións de viñedo en 2022, que suman un total de 946 hectáreas, das que destaca que o 74 % corresponden a viticultores titulares de pequenas e medianas explotacións.

O Ministerio centralizou e ordenou as solicitudes admisibles puntuadas que remitiron as comunidades autónomas, e trasladou a resolución a estas para que llo comuniquen aos beneficiarios, o que terán que facer antes do 1 de agosto.

A superficie concedida repartiuse entre o catro primeiros grupos considerados de prioridade. O 74 % da mesma concentrouse no tres primeiros: viticultor novo con pequena explotación, viticultor con pequena explotación e viticultor novo con mediana explotación. Este tres grupos recibirán o 100 % da superficie admisible que solicitaron, cun máximo de 5 hectáreas por solicitante. Aos viticultores do cuarto grupo de prioridade, os titulares de mediana explotación, asígnaselles o 26% restante de superficie.

Dos catro grupos, destacan os viticultores con pequena explotación, que suman o 42 % da superficie concedida, e os viticultores novos, que representan o 32 % da superficie concedida.

Por comunidades autónomas, Castela-A Mancha é a que conta con maior superficie de nova plantación, 508 hectáreas, seguida de Castela e León, con 129 e Cataluña, con 112. A Galicia soamente autorízanselle 22 hectáreas.

Estas concesións realízanse sobre un total de superficie solicitada de 3.822 hectáreas, que se reduce a 3.045 unha vez tidos en conta os criterios de admisibilidad, e tras aplicar o límite máximo de 5 hectáreas por solicitante.

A demanda de autorizacións para plantación de novos viñedos mantén a súa tendencia á baixa. A superficie total solicitada este ano descendeu un 17 % con respecto a 2021, ano no que á súa vez xa se produciu unha redución do 40 % sobre o exercicio de 2020.

Autorizacións plantacións 2022

O 1 de xaneiro de 2016 entrou en vigor o novo réxime de autorizacións de plantacións de viñedo, que substitúe ao antigo sistema de dereitos, e que permite continuar cun crecemento controlado do potencial de produción.

O novo sistema estipula a obtención dunha autorización a partir dunha cota que se establece cada ano para autorizacións de novas plantacións e que se reparte entre os solicitantes conforme ao establecido na normativa da Unión Europea (UE) e nacional.

O 28 de decembro de 2021 publicouse no Boletín Oficial do Estado (BOE) a resolución da dirección xeral de Producións e Mercados Agrarios pola que se fixaba como límite de superficie para a concesión de novas plantacións para 2022 o 0,1 % da superficie plantada de viñedo a 31 de xullo de 2021, o que equivale a 946 hectáreas, tendo en conta a recomendación presentada pola Organización Interprofesional de Viño de España.