O Goberno aproba facilitar a importación de millo de Arxentina e Brasil

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe unha Resolución pola que se flexibilizan temporalmente os requisitos específicos para a importación de millo de Arxentina e Brasil, o que facilitará a entrada en España de materias primas destinadas á alimentación animal que suplan a paralización das importacións de Ucraína pola situación de guerra na que se atopa este país tras a invasión rusa.

Ante a incerteza existente pola subministración de millo provocado por esta situación, a Comisión Europea convocou aos Estados membros a unha reunión o pasado venres 11 de marzo para analizar as medidas a adoptar co obxecto flexibilizar determinados requisitos fitosanitarios aplicables ás importacións procedentes de terceiros países, no marco na normativa comunitaria de aplicación e en base á análise de riscos realizado por cada estado membro.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación se reunión coa Asociación Española de Comercio Exterior de Cereais e Produtos Análogos (AECEC) o pasado xoves día 10 e volveu a facelo hoxe, luns 14 de marzo, para analizar as medidas de flexibilidade que afectan o millo procedente de Arxentina e Brasil. Nas citadas reunións constatouse que o millo procedente de Estados Unidos non presentaba ningún problema a estes efectos, non sendo necesaria ningunha medida excepcional.

En base á información fornecida pola AECEC e, tras realizar a correspondente análise de riscos en relación a 10 produtos fitosanitarios, chegouse á conclusión de que 6 deles non presentan ningún problema á luz da lexislación actual. Para os 4 restantes, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación acordou establecer un límite superior de acordo coa citada análise de regas, en aplicación do artigo 18 do Regulamento 396/2005, relativo aos límites máximos de residuos de praguicidas en alimentos e pensos de orixe vexetal e animal.

En base a todo iso, o MAPA publicou hoxe a Resolución, que se aplicará temporalmente para o millo orixinario de Brasil e Arxentina e para determinados residuos de praguicidas. Esta medida resolve os problemas técnicos expostos polo sector importador e ofrece ao mesmo tempo certidumbre e flexibilidade, sen pór en risco a seguridade alimentaria.

Desta forma, o sector importador pode comprar millo para a alimentación animal nos principais países produtores do mundo e, con iso, garantir a ligazón na subministración do sector gandeiro en España.