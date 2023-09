Consellos de Delagro para facer un silo de millo de calidade

Javier Caneda, responsable de Produción Vexetal de Delagro, explica neste vídeo as claves para realizar un silo de millo de calidade.

En concreto, o representante da cooperativa de segundo grao, explica a importancia dos plásticos para a boa conservación do ensilado de millo. “O seu correcto uso así como a calidade dos mesmos axuda a que se reduzan as mermas no silo, mellora a fermentación da forraxe e evita danos derivados da climatoloxía, animais etc. As solucións de ensilado de Delagro: Triotech, Oxiprotec e Silonet caracterízanse por usar a tecnoloxía máis avanzada do mercado no seu proceso de fabricación”, destaca Javier Caneda.