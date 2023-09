Nestlé pagará unha prima no prezo do leite ás granxas que fagan agricultura rexenerativa

Nestlé segue traballando no seu compromiso co medio ambiente e o cambio climático. A empresa, por exemplo, ten como obxectivo global reducir nun 20% as emisións de gases de efecto invernadoiro das granxas que a provén de leite para 2025 e fomentar tamén para esa data que, polo menos, o 20% do leite proveña de explotacións que apliquen prácticas de agricultura rexenerativa. Para conseguilo, Nestlé xa investiu máis dun millón de euros desde 2021 en 60 das máis de 200 granxas que a fornecen leite e coas que colabora, para fomentar a redución de emisións e mellorar o benestar animal do gando.

Así mesmo, co obxectivo de animar aos gandeiros para implementar medidas máis sustentables nas súas explotacións, Nestlé empezará a abonar desde este mes de setembro unha prima económica -de momento non informou do seu importe- sobre o prezo do leite para aquelas granxas que as desenvolvan. Estas prácticas van especialmente dirixidas a rexenerar a calidade do chan, protexer as fontes de auga e fomentar a biodiversidade.

“En Nestlé estamos comprometidos co medioambiente. Por iso, estamos a traballar de forma conxunta cos gandeiros que nos provén de leite para reducir o cambio climático a través de diminuír a pegada de carbono xerada na produción dos nosos produtos, á vez que melloramos o benestar dos animais nas explotacións e fomentamos medidas de agricultura rexenerativa”, destacou Javier Gómez, responsable de aprovisionamento lácteo de Nestlé España.

Colaboración con Fundación Global Nature

Con este propósito, Nestlé España colaborou nun proxecto piloto con Fundación Global Nature (FGN) para reducir as emisións asociadas ás granxas situadas na cornixa cantábrica que provén de leite as fábricas da Compañía no noso país.

Para iso, nun primeiro momento, FGN mediu as emisións que xeraban cada unha das 19 granxas pilotos escollidas e revisou as boas prácticas realizadas para reducir as mesmas. A partir destes estudos, Nestlé estableceu 8 medidas de mitigación que xa empezou a implantar de forma progresiva en 60 das máis de 200 granxas situadas en Galicia, Asturias e Cantabria que a provén de leite.

Entre as principais medidas desenvolvidas, Nestlé impulsou a instalación de enerxías renovables. Por agora, case a metade das granxas que participan neste proxecto xa contan con paneis solares ou outras fontes de enerxía renovables que cobren polo menos o 20% do consumo total da explotación. Así mesmo, potenciouse a plantación de sebes, compostos por especies de familias botánicas diferentes, para fomentar a retención de dióxido de carbono e á súa vez facilitar refuxio e zonas de paso á fauna local.

Tamén se actuou sobre as emisións que xeran os xurros instalando separadores de sólidos, que evitan a fermentación destes e por tanto a xeración de metano. Isto supón unha redución aproximada do 35% das emisións xeradas polo xurro. Tamén se reduciron estas emisións cubrindo as fosas onde se almacena.

Climatización

A maioría das granxas estableceron, ademais, medidas de benestar animal centradas nunha mellora da climatización dos cortellos para evitar as caídas de produción no verán e a baixada da fertilidade, mediante a instalación de ventiladores, teitos illantes e humidificadores. Tamén se colocaron outras medidas complementarias para maximizar o confort das vacas como son, por exemplo, cepillos mecánicos.

Así mesmo, coa finalidade de reducir as emisións, Nestlé é unha das primeiras empresas en España en suplementar a ración do gando cun aditivo alimenticio que reduce entre o 30% e o 40% o metano que emiten as vacas no seu proceso de dixestión, unha das maiores fontes de emisións dunha granxa.

Nalgúns casos tamén se realizaron plans de fertilización individualizados para cada granxa coa finalidade de coñecer a achega de nutrientes que existe de forma previa no chan e no xurro. A redución das emisións conleva unha diminución na achega de fertilizantes químicos, que dispoñen dunha pegada de carbono alta.

Por último, outra das medidas expostas supón introducir sementeira de leguminosas que conlevará reducir ou eliminar as necesidades de empregar outros fertilizantes, xa que nas súas raíces fórmanse uns nódulos onde se atopan unhas bacterias capaces de atrapar o nitróxeno do aire e proporcionarllo ás plantas. Ademais, supón unha diminución tanto dos custos como das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Tras implantar estas medidas en 60 granxas coas que colabora, Nestlé ten previsto seguir introducíndoas de maneira progresiva nos próximos anos na práctica totalidade das mesmas, co principal obxectivo de conseguir o seu propósito de alcanzar as cero emisións netas de gases de efecto invernadoiro para 2050.

