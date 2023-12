Listado das ganderías galegas galardoadas nos premios Exceleite 2023.

Santiago de Compostela acolleu hoxe a entrega dos VII Premios Exceleite. A finalidade destes galardóns é recoñecer o proceso produtivo das explotacións leiteiras de gando vacún de Galicia. Trátase de poñer en valor aos gandeiros máis comprometidos co seu traballo e, por tanto, coa calidade do leite que producen, sinala a Xunta.

A estos premios optaron todas as explotacións leiteiras de gando vacún de Galicia que realizan os seus autocontrois de calidade no Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal). En total foron 20 premios divididos nas categorías extensiva, semiextensiva, intensiva e ecolóxica. Cabe puntualizar que os galardoados pasaron por controis feitos por profesionais do Ligal, veterinarios e técnicos da Consellería.

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou o papel dos gandeiros galegos á hora de “consolidar Galicia como unha potencia leiteira” que aposta pola excelencia da produción sustentable. Tamén incidiu en que é a comunidade na que máis creceu a produción de leite no últimos catro anos, xa que concentra arredor do 41% da produción de España. Finalmente, animou a seguir apostando pola modernización e a sustentabilidade das explotacións para garantir o mantemento da “excelencia que caracteriza ó leite galego”.